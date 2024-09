Maroc: Les opportunités et défis inhérents à la formation des ingénieurs au centre d'une conférence à l'ENSAM-Rabat

Rabat — Les opportunités et les défis inhérents à la formation des ingénieurs, dans un contexte de transformation numérique rapide, ont été au menu d'une conférence animée, mardi à Rabat, par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, à l'occasion de la rentrée universitaire de l'École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) de l'Université Mohammed V de Rabat (UM5R) et l'inauguration de ses nouveaux locaux rénovés.

Lors de cette conférence, placée sous le thème "Comment former les ingénieurs de demain? Vers l'ingénieur 5.0", M. Miraoui a souligné que les ingénieurs participent au progrès des nations, apportent des solutions technologiques et contribuent à façonner l'avenir de l'humanité, mettant l'accent sur la multidisciplinarité et la créativité des ingénieurs, ainsi que leur rôle crucial face aux défis actuels et futurs.

Il s'est penché, à cet égard, sur les fondamentaux de la formation d'ingénieurs pour mieux appréhender la complexité, à savoir la maîtrise des sciences fondamentales, l'inclusion des enjeux environnementaux dans chaque discipline et l'hybridation des sciences et technologies avec les sciences humaines et sociales.

Aussi, il a mis en avant le rôle "sans cesse évolutif" de l'université tant dans son fonctionnement que dans son interaction avec son contexte national et international, évoquant, dans ce sens, les étapes charnières de l'évolution de l'université, qui reposait avant sur la transmission du savoir et qui s'appuie aujourd'hui sur des compétences pratiques comme le savoir-faire, la technicité et des nouvelles formes d'apprentissage.

%

Afin de relever les défis futurs liés à l'enseignement, le ministre a appelé à la promotion de l'empowerment et l'apprentissage tout au long de la vie, en mettant en place un environnement d'apprentissage digitalisé, des programmes de formation évolutifs et dynamiques, une pédagogie inversée, outre une réorganisation spatiale et temporelle des séquences pédagogiques.

M. Miraoui a aussi appelé à entreprendre une recherche scientifique interdisciplinaire agissant en tant que levier d'impulsion de l'innovation afin de relever les défis d'une société en transition, valoriser les résultats de la recherche scientifique, s'insérer dans les réseaux internationaux de recherche et anticiper les grandes ruptures scientifiques et technologiques.

À cette occasion, les étudiants de l'ENSAM Rabat ont présenté leurs travaux innovants, notamment le projet "Glove Voice" qui consiste en l'invention d'un gant intelligent destiné à faciliter la communication pour les personnes ayant des difficultés d'audition et d'expression verbale, ainsi que pour celles ne maîtrisant pas le langage des signes.

Ce projet représente une solution inclusive, permettant une meilleure compréhension mutuelle et illustre l'ingéniosité et la créativité des étudiants de l'ENSAM, démontrant leur capacité à répondre aux défis technologiques contemporains à travers des solutions concrètes et avant-gardistes.

Cet événement s'inscrit dans une dynamique de renforcement de l'enseignement supérieur marocain à travers des initiatives visionnaires et des infrastructures alignées sur les enjeux du futur. Il marque une étape importante dans la formation de compétences destinées à contribuer à l'émergence d'une industrie marocaine compétitive et innovante sur la scène internationale.