Maroc: Parlement - L'initiative 'Partenariat pour un gouvernement ouvert' au centre d'entretiens maroco-ivoiriens

Rabat — L'initiative "Partenariat pour un gouvernement ouvert" a été au centre d'entretiens maroco-ivoiriens, tenus mardi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami et une délégation parlementaire de Côte d'Ivoire.

La visite de la délégation ivoirienne, conduite par le président de la Commission d'évaluation des politiques publiques à l'Assemblée nationale, Koffi Kara et composée de membres de l'Assemblée et du Sénat, ainsi que de représentants de la société civile, s'inscrit dans le cadre des échanges d'expériences et d'expertises sur nombre de sujets notamment l'initiative "Partenariat pour un gouvernement ouvert", a indiqué la Chambre dans un communiqué.

A cette occasion, M. Talbi Alami a salué l'excellence des liens historiques unissant le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire sous la conduite des dirigeants des deux pays, faisant part de leur ferme détermination à renforcer les relations de coopération entre les deux institutions législatives et à consolider la concertation et la coordination autour des questions d'intérêt commun.

Le président de la Chambre des représentants a également donné un aperçu des réformes lancées par le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, passant en revue les nouveautés apportées par la Constitution de 2011, notamment l'élargissement des prérogatives du Parlement, le renforcement de son rôle dans l'évaluation des politiques publiques et la consécration de la démocratie participative.

Par ailleurs, M. Talbi Alami a rappelé l'implication de la Chambre des représentants dans l'initiative "Partenariat pour un gouvernement ouvert" depuis son lancement, mettant en avant les différents projets et programmes entrepris à cet égard, dans le cadre de la volonté de l'institution de consacrer la culture démocratique et parlementaire, d'instaurer le Parlement de proximité, de renforcer l'ouverture sur le public, d'impliquer les citoyens et de promouvoir la culture de la participation parmi les différentes franges de la société.

Pour sa part, le président de la Commission d'évaluation des politiques publiques à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est félicité de la coopération fructueuse liant les deux pays dans divers domaines, notamment sur le plan parlementaire.

Il a mis en avant aussi les efforts déployés par la Chambre des représentants dans le cadre de l'initiative "Partenariat pour un gouvernement ouvert", tout en présentant l'expérience de la Côte d'Ivoire dans le domaine parlementaire.