Maroc: L'innovation et la durabilité au coeur de la 7ème édition des Assises de l'AUSIM (Président de l'AUSIM)

Casablanca — L'innovation et la durabilité seront au coeur de la 7ème édition des Assises de l'Association des Utilisateurs des Systèmes d'Information au Maroc (AUSIM), qui se tiendra du 23 au 25 octobre 2024 à Marrakech, a indiqué, mardi, à Casablanca le président de l'AUSIM, Hicham Chiguer.

Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition s'annonce exceptionnelle avec l'introduction de Master Class certifiantes, visant à renforcer les compétences digitales des participants, a précisé M. Chiguer lors de la conférence de présentation de l'événement.

Le thème retenu cette année, "Le pouvoir du digital : Ensemble vers un monde durable et résilient", rassemble des experts et décideurs autour des dernières tendances technologiques et leur impact sur le développement durable, a souligné M. Chiguer, ajoutant que des intervenants de renom, tels que Tarik Hammadou de NVIDIA et Nicolas Sadirac de 01Edu, animeront des conférences interactives.

Ces assises ne sont pas seulement un lieu de rassemblement professionnel, mais aussi un espace de partage d'expériences et de networking, a-t-il ajouté, mettant en avant l'engagement de l'AUSIM à oeuvrer pour un écosystème numérique inclusif.

M. Chiguer a par ailleurs insisté sur le rôle central du digital dans la transformation des entreprises et des administrations publiques, notamment dans la gestion des ressources, l'optimisation des process et la réduction des impacts environnementaux.

%

Et de poursuivre : "Cette année, avec l'introduction des Master Class, nous franchissons une étape supplémentaire en offrant aux participants une opportunité unique d'enrichir leur parcours professionnel avec des compétences certifiées, dans des domaines qui sont au coeur des transformations digitales actuelles. Nous croyons fermement que le digital, bien utilisé, est un puissant levier pour construire un avenir durable et résilient".

De son côté, le vice-président de l'AUSIM, Rachid Baarbi, a rappelé l'histoire et la mission de l'association, créée en 1993, qui regroupe plus de 115 adhérents représentant 20% du PIB marocain.

"L'association, fondée en 1993, regroupe une communauté de grandes entreprises issues des secteurs primaire, secondaire et tertiaire, telles que des banques, des assurances et des industries. Cette organisation rassemble ses membres autour du numérique et de l'informatique, en cherchant à vulgariser et démystifier ces domaines souvent complexes. L'objectif est de simplifier l'informatique pour les adhérents", a-t-il dit.

Le rôle principal de cette organisation est d'optimiser les processus et les marges des entreprises, tout en renforçant les offres numériques, à travers des programmes diversifiés répondant à des thématiques actuelles, qui permettent aux adhérents de partager leurs objectifs communs dans l'univers numérique et de mieux appréhender les évolutions technologiques, a expliqué M. Baarbi. Pour sa part, le Secrétaire général de l'AUSIM, Mohamed Saidi, a mis en avant le rôle des technologies de l'information et de la communication dans la résilience des organisations.

Cette édition, qui vise à répondre aux nombreux défis auxquels le monde est confronté, notamment ceux engendrés par les changements globaux et la sortie de la pandémie de Covid-19, sera une plateforme pour accompagner les entreprises en leur montrant comment tirer parti des atouts du digital pour construire un avenir plus résilient et durable, a-t-il fait valoir.

L'événement mettra également en avant un plateau TV dédié aux débats autour des thématiques et des dernières avancées en Intelligence Artificielle, les défis de la cybersécurité et l'impact des technologies émergentes. À travers des émissions interactives, AUSIM TV encouragera un dialogue ouvert et constructif, permettant au public de s'impliquer dans les discussions qui façonneront l'avenir du secteur.