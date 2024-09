Maroc: Le projet des 'Écoles Pionnières' dévoile ses premiers résultats

Marrakech — Le projet des "Écoles Pionnières", mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports dans le cadre du déploiement de la feuille de route 2022-2026, vient de dévoiler ses premiers résultats. Il s'agit d'une évaluation conduite par le Morocco Innovation and Evaluation Lab (MEL), fruit d'une collaboration entre l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), le Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) au Massachusetts Institute of Technology, le Harvard Center for International Development (CID), et Community Jameel.

Piloté dans 626 écoles primaires à travers le Maroc durant l'année scolaire 2023/2024, les résultats de cette première année de mise en oeuvre soulignent l'impact significatif enregistré par le programme sur les apprentissages des élèves, situant les choix effectués par le Maroc parmi les 1% meilleurs du point de vue de progrès en matière d'apprentissage de la catégorie des pays comparables, lit-on dans un communiqué.

Le projet a eu des impacts significatifs sur les apprentissages, avec une amélioration de l'apprentissage des élèves de 0,9 écart-type, tous sujets confondus, précise la même source, expliquant que cela signifie que l'élève moyen dans une école pionnière performe désormais mieux qu'environ 82% des élèves du groupe de comparaison.

Et de poursuivre que les effets les plus importants ont été observés en français et en mathématiques, où l'élève moyen dans une école pionnière surpasse désormais environ 90% et environ 82% des élèves du groupe de comparaison respectivement.

Quant à l'arabe, l'élève moyen dans une école pionnière dépasse environ 69% des élèves de la catégorie des pays comparables, relève le document, ajoutant qu'en sus, le programme a permis une évolution de l'apprentissage à travers différents domaines, notamment la lecture et plusieurs disciplines de mathématiques. Pour rappel, le modèle "Écoles pionnières" a été conçu selon une approche multidimensionnelle couvrant les trois axes de la feuille de route 2022-2026, à savoir l'élève, l'enseignant et l'école.

Les principaux volets du programme incluent une pédagogie structurée et une remédiation ciblée selon le niveau d'apprentissage des élèves. Aussi, d'autres composantes englobent la spécialisation des enseignants dans l'enseignement de l'arabe, du français et des mathématiques, ainsi que la reconnaissance des écoles participant avec succès au programme grâce à un système de certification de qualité.

A noter que le Morocco Innovation and Evaluation Lab (MEL) est une initiative conjointe avec l'Université Mohammed VI Polytechnique, le Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) du MIT et le Harvard Center for International Development. Sa vocation est de promouvoir l'utilisation de preuves scientifiques rigoureuses pour améliorer l'efficacité des politiques et programmes au Maroc et pour que la recherche soit traduite en actions concrètes, contribuant ainsi au développement à long terme du pays.