Egypte: Le pays condamne la dangereuse escalade israélienne au Liban

La République arabe d'Égypte condamne la dangereuse escalade israélienne au Liban et l'expansion des opérations militaires qui ont entraîné la mort et la blessure de centaines de Libanais, dont des femmes et des enfants.

L'Égypte exprime sa sincère solidarité avec le Liban et son peuple frère, ses sincères condoléances aux familles des victimes, ses voeux de prompt rétablissement pour les blessés, et affirme son rejet total de toute violation de la souveraineté et du territoire du Liban.

L'Égypte a déjà mis en garde contre les dangers de l'agression israélienne continue contre la bande de Gaza et contre le danger de son expansion, qui menace de faire sombrer la région dans une guerre régionale globale.

L'Égypte poursuit ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et contenir les risques résultant de la guerre, elle appelle dans ce contexte les puissances internationales et le Conseil de sécurité des Nations Unies à intervenir immédiatement pour mettre un terme à l'escalade israélienne dans la région, qui menace la sort de ses peuples et les horizons de paix.

Elle appelle également à régler la crise de manière pacifique, à mettre immédiatement un terme à l'escalade, à commencer à mettre en oeuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité sans sélectivité et à offrir une opportunité de solutions diplomatiques, d'autant plus que l'escalade militaire ne fera qu'exacerber la crise.