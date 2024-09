Algérie: Campagne labours-semailles 2024-2025 - Cherfa appelle les acteurs du secteur à la mobilisation pour la réussite de la saison agricole

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a appelé, mardi à Alger, les acteurs du secteur à une mobilisation totale pour la réussite de la saison agricole et la concrétisation de l'engagement commun à cultiver près de 3,7 millions d'hectares au titre de la campagne labours-semailles 2024-2025, qui débutera le 1er octobre prochain.

Présidant une rencontre nationale avec les directeurs des services agricoles des 58 wilayas, les directeurs des coopératives agricoles, les représentants des instituts techniques relevant du secteur et plusieurs parties concernées par la campagne labours-semailles, le ministre a affirmé que "toutes les conditions sont réunies pour le lancement, sur de bonnes bases, de la nouvelle saison agricole, à travers laquelle nous comptons produire 1,645 millions de tonnes de blé dur, conformément aux orientations du président de la République et de son engagement à atteindre l'autosuffisance en blé dur et à ne plus recourir à son importation à compter de 2025".

Le ministre a fait savoir que 1,17 million d'hectares avaient été consacrés à la culture de l'orge, soulignant que le secteur œuvrait, conformément aux orientations du président de la République, à assurer une production locale d'orge répondant aux besoins nationaux pour ne plus recourir à son importation à compter de 2026.

%

Selon le ministre, "les fortes précipitations enregistrées dans toutes les régions du pays et les préparatifs en prévision de la saison labours-semailles 2024-2025 permettent de lancer la campagne de labours le 1er octobre et de la parachever vers la fin du mois".

Cette rencontre, a-t-il dit, vise à "finaliser la feuille de route conjointe des services locaux et des partenaires du secteur pour garantir la réussite de la saison agricole".

Il a indiqué que, conformément à l'engagement des services agricoles locaux à cultiver 3,69 millions d'hectares durant cette saison, 4,2 millions de tonnes de semences produites localement et approuvées par le Centre national de contrôle et de certification des semences et plants (CNCC) ont été mises à disposition, précisant que "pour la première fois, cette quantité de semences sera distribuée en fonction des spécificités de chaque wilaya et de la nature de ses terres agricoles".

M. Cherfa a, par ailleurs, donné des instructions aux cadres du secteur, notamment pour la mise à disposition de la quantité de semences et des engrais localement avant le début de la campagne labours-semailles, le contrôle des intrants et le respect du processus technique.

Cette rencontre a également été marquée par l'installation de quatre (4) ateliers consacrés au financement de la campagne labours-semailles, à l'assurance agricole, aux semences, aux engrais et à la fertilisation technique, et aux méthodes d'irrigation, lesquels sortiront avec des recommandations qui serviront de feuille de route conjointe pour la saison agricole 2024-2025.