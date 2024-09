Algérie: Baddari préside l'ouverture de l'année universitaire 2024-2025

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a présidé, mardi, l'ouverture de l'année universitaire 2024-2025 à l'Ecole nationale supérieure de cybersécurité au niveau du pôle universitaire des sciences et technologies Abdelhafid-Ihaddadene à Sidi Abdellah (Alger).

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, en présence du conseiller du président de la République chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, Mohamed Seghir Saâdaoui, M. Baddari a affirmé que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "place l'Université algérienne au centre de ses intérêts et des priorités de l'action du gouvernement".

"L'Algérie victorieuse a besoin d'un système éducatif universitaire solide", a-t-il soutenu, mettant en avant la poursuite des efforts visant à atteindre un système de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers une série de mesures dont "le développement du réseau des écoles nationales supérieures et la diversification des programmes de formation pour hisser le niveau de performance".

Rappelant les étapes historiques de l'évolution de l'Université, le ministre a mis en avant "le rôle et la dimension stratégique de l'Université algérienne aujourd'hui en tant que levier de l'économie nationale".

Concernant les futurs défis, M. Baddari a insisté sur l'importance de "rapprocher l'Université de son environnement socioéconomique, et de former des diplômés capables de créer des opportunités d'emploi et de contribuer efficacement au développement aux niveaux local et national", appelant la communauté universitaire à "conjuguer les efforts pour gagner les enjeux et hisser l'université algérienne au plus haut niveau".