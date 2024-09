Algérie: Des milliers d'étudiants rejoignent les bancs des universités dans les wilayas de l'Ouest du pays

Oran — La nouvelle année universitaire 2024-2025 a été ouverte, mardi à travers les différents établissements d'enseignement supérieur des wilayas de l'Ouest du pays, où des milliers d'étudiants ont rejoint les bancs des études devant l'introduction de nouvelles spécialités et des doubles formations.

Un cours inaugural a été projeté et suivi en direct à travers tous les établissements universitaires des wilayas de l'Ouest du pays par visioconférence, présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, intitulé " L'Université algérienne, créatrice du possible ".

A Oran, plus de 19.000 nouveaux étudiants ont rejoint leurs places académiques au niveau de ses trois universités Oran 1 " Ahmed Benbella ", Oran 2 " Mohamed Benahmed " et l'Université des Sciences et de la Technologie "Mohamed Boudiaf", ainsi que quelques centaines d'autres dans les écoles supérieures et nationales de la wilaya.

L'Université d'Oran 2 a enregistré plus de 6.200 nouveaux étudiants, selon son recteur, Ahmed Chaalal, qui a indiqué, lors de la cérémonie d'ouverture de l'année universitaire, à laquelle ont participé les autorités locales, la famille universitaire et les partenaires économiques, qu'un nouveau processus de formation double a été ouvert entre les facultés des langues étrangères et des sciences politiques, qui est une licence en langue anglaise et relations internationales.

%

Quant à l'Université d'Oran 1 " Ahmed Benbella ", 7.600 nouveaux étudiants y ont été orientés, avec l'agrément de six nouvelles spécialités de Master, tandis que l'Université des Sciences et de la Technologie " Mohamed Boudiaf " a vu l'accueil de plus de 5.500 nouveaux bacheliers, avec l'ouverture de nombreuses nouvelles spécialités.

A Aïn Temouchent, 2.800 nouveaux étudiants se sont inscrits à l'Université Belhadj Bouchaib, avec l'ouverture - selon son recteur, le Professeur Abdelkader Ziadi - de deux nouvelles spécialités, la première dans la filière de Génie des Méthodes au sein de la spécialité Génie Chimique et la seconde liée à la filière Linguistique avec la spécialité Linguistique appliquée.

L'Université Abou Bakr Belkaid de Tlemcen a, pour sa part, connu l'inscription de 9.988 nouveaux étudiants dans diverses spécialités. Le recteur adjoint de l'université, chargé de la pédagogie, Bounouar Bensaim, a indiqué que cette rentrée se distingue par l'ouverture de spécialités en Licence et Master dans le domaine de l'ingénierie, comme l'électronique, l'assurance qualité en sciences agronomiques et l'alimentation, ainsi que la double formation en sciences médicales, psychologie médicale et traduction, en plus d'un Master intégré en licence en première année.

A Tissemsilt, l'Université Ahmed Benyahia El Wancharissi a été renforcée par un nouvel institut des sciences naturelles et de la vie, ainsi que par l'ouverture de plusieurs nouvelles spécialités aux cycles Licence et Master, sachant que l'université compte 8.234 étudiants, dont plus de 2.570 nouveaux. Les spécialités de Licence comprennent la sociologie, la psychologie, la psychologie clinique et la communication, tandis que les spécialités du Master portent sur le droit de l'environnement, le développement durable, le droit de la gestion électronique, l'économie, la gestion d'entreprises et la gestion des ressources humaines.

Quant à l'Université " Djilali El Liabes " de Sidi Bel Abbes, 22.800 étudiants se sont inscrits, dont 6.370 nouveaux étudiants dans plusieurs spécialités, notamment en Licence et Master, et ce, en médecine, pharmacie, chirurgie dentaire et ingénierie.

Le centre universitaire " Salhi Ahmed" de Nâama a accueilli plus de 7.000 étudiants, dont 1.600 nouveaux étudiants, alors que l'encadrement pédagogique a été renforcé par le recrutement de 12 maître assistants de type B avec l'ouverture de nouvelles spécialités, à l'instar de Communication et les relations publiques, études coraniques, traduction, protection végétale et réseaux électriques, entre autres, soit un total de 32 spécialités en Licence et 31 autres en Master.

A Relizane, plus de 13.800 étudiants universitaires, dont 3.835 nouveaux, ont rejoint l'Université " Chahid Ahmed Zabana " au titre de la rentrée universitaire 2024-2025, qui s'est distinguée par l'ouverture d'une nouvelle spécialité, "Génie Textile ", en Licence, à la Faculté des sciences et technologies, augmentant ainsi le nombre de spécialités à l'université de Relizane à 43 spécialités au cycle Licence et 49 autres en Master dans six facultés

A Mascara, 6.700 nouveaux étudiants se sont inscrits à l'université "Mustapha Stambouli" et répartis dans sept facultés, selon le recteur du même établissement d'enseignement supérieur, le professeur Abed Bouadi.

Quant à l'Université "Ibn Khaldoun "de Tiaret, elle a accueilli environ 28.000 étudiants, dont 7.166 nouveaux étudiants, qui poursuivent leurs études à travers 154 filières de formation, tandis que la carte de formation pour la saison en cours a été renforcée par l'ouverture de huit filières de formation, dont sept en Master et une en Licence.

De son côté, l'université " Abdelhamid Ibn Badis " de Mostaganem a vu plus de 25.000 étudiants rejoindre leurs places pédagogiques, selon le recteur, M. Brahim Boudrah, qui a rappelé lors de la cérémonie d'ouverture de l'année universitaire que parmi les 7.500 étudiants se trouvent 138 étudiants en médecine, ainsi que le renforcement de la carte pédagogique au niveau de l'université par la nouvelle spécialité "charia et droit ".

A El Bayadh, plus de 8.400 étudiants ont rallié le centre universitaire " Nour El Bachir ", dont plus de 1.900 nouveaux étudiants, et l'ouverture de six spécialités en Licence et Master, dont la langue française, communication en licence, didactique des langues étrangères, psychologie du travail, réglementation et gestion des ressources humaines, droit juridique et droit des affaires en Master. Ce centre universitaire a été renforcé, au début de l'année, par le recrutement de 24 maîtres assistants de catégorie B, répartis à travers différentes spécialités.