Congo-Brazzaville: Danse - Sam BB sacrée « Prince Claus seed award 2024 »

Talentueuse et passionnée, l'artiste danseuse, performeuse et chorégraphe congolaise, Sam BB, fait partie des trente-trois artistes africains et globalement des cent lauréats internationaux récipiendaires du prix néerlandais Prince Claus seed award 2024.

C'est en reconnaissance de son travail artistique remarquable dans le domaine du hip-hop au Congo que l'artiste Sam BB, à l'état civil Sabrina Immaculée Conception Bitsangou Louhoussou, a reçu cette prestigieuse distinction suisse. Elle devient de ce fait la quatrième artiste congolaise à recevoir ce prix après la plasticienne Sardoine Mia en 2021 et la slameuse Mariusca Moukengue en 2022, dans la même catégorie.

Bill Kouelany, artiste plasticienne, écrivaine et fondatrice des ateliers Sahm, est la première congolaise à recevoir ce prix dans la catégorie Impact en 2019. « Je suis très contente pour cette distinction, parce que, depuis un moment, j'ai remarqué que dans mon pays il n'y a plus trop de danseuses. A travers ce prix, je voudrais mettre en avant et célébrer la danse et le leadership féminin », a confié Sam BB.

Membre des ateliers Sahm depuis 2018, la pratique artistique de Sam BB se concentre sur l'autonomisation des femmes congolaises par la performance. En effet, en 2010, quand la jeune femme découvre son talent pour la danse en servant à l'église, elle décide de rejoindre un groupe professionnel pour s'améliorer et apprendre d'autres techniques comme le « krump », un style qui lui rappelle l'Afrique et lui permet d'extérioriser ses émotions.

Seulement, le milieu à dominance masculine à Brazzaville lui donnera envie de travailler dur et de s'imposer. C'est ainsi que plus tard, Sam BB relève ce pari en se faisant remarquer et en attirant de plus en plus de projecteurs sur elle.

Depuis quelques années déjà, elle a lancé le Nsaka dance festival et Dance Nsaka, des plateformes visant à soutenir d'autres danseurs dans la région. Son engagement pour la danse lui a entre autres valu la subvention « Suisse Garage Aarau ». À l'échelle internationale, Sam BB a déjà séjourné dans plusieurs pays, participé à des festivals, reçu des prix et bénéficié de résidences.

En 2020, elle figurait dans la sélection pour le programme "Visa for Creation" de l'Institut français de Paris, facilitant ses performances à travers Madagascar, le Sénégal et la France. En 2023, Sam a été acceptée au sein de l'école des Sables au Sénégal, sous le mentorat de Germaine Acogny, enrichissant encore son expertise chorégraphique.

Son travail sur la performance et son engagement à promouvoir le mouvement danse au sein de la jeunesse congolaise se veulent une véritable source d'inspiration et de motivation. Son plaidoyer s'étend de la promotion de la liberté d'expression à l'égalité des sexes et des chances.

« Généralement on est traité comme des personnes qui n'ont pas de niveau, alors qu'il y a des danseurs cultivés. Comme tout autre art, la danse exige une connaissance du corps, des mots, des émotions et surtout ça exige l'effort physique. Je milite pour ne pas qu'on ait toujours cette mauvaise étiquette des danseurs. Pour une femme, c'est possible d'être dans un foyer et d'exercer en tant que danseuse », a fait savoir Sam BB.

Prix Prince Claus seed award 2024

Pour ce qui est de cette édition 2024 du prix Prince Claus seed award, les lauréats sont des artistes émergents dont la pratique artistique brise les stéréotypes et promeut des récits qui reflètent les complexités de notre époque. Ils sont notamment originaires de plus de soixante pays, allant de l'Amérique latine et des Caraïbes à l'Afrique, l'Asie et l'Europe de l'Est.

A travers des démarches artistiques diverses et des mediums variés, chaque lauréat aborde une diversité de préoccupations sociales allant de l'égalité des sexes et de la justice sociale à la liberté d'expression. Chaque artiste recevra 5000 euros qui lui permettra d'investir librement dans la pratique, ainsi qu'une reconnaissance mondiale pour leur essor sur des scènes artistiques internationales, des connexions et des opportunités.

Pour rappel, le prix Prince Claus est une distinction néerlandaise créée depuis 1996 qui honore et soutient des personnalités et des organisations reflétant une approche contemporaine et progressive sur les thèmes de la culture et du développement.

Chaque année, on note trois récompenses, à savoir Prix Prince Claus seed award qui vise à donner aux créatifs émergents une reconnaissance et un coup de pouce financier ; Prix du mentorat Prince Claus pour les praticiens de la culture plus avancés dans leur carrière en vue de renforcer les réponses artistiques aux problèmes sociaux ; et enfin Prix Prince Claus impact awards, ne faisant l'objet d'aucun appel à candidature, qui honore les artistes et les praticiens culturels dont l'excellent travail a apporté une contribution positive à leurs sociétés.