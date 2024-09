Congo-Brazzaville: Santé - Gilbert Mokoki s'est empreigné des cas hospitalisés à bord de l'Arche de la paix

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a visité le 21 septembre le navire-hôpital chinois Arche de la paix, pour se rendre compte du déroulement des consultations et de la prise en charge des malades congolais sur cet hôpital flottant, qui était en escale au Port autonome de Pointe-Noire, avec comme objectif de soigner la population congolaise.

Reçu par l'ambassadrice de Chine au Congo, Li Yan, et les deux commandants de bord de ce navire-hôpital chinois dénommé Arche de la paix, les contre-amiraux Ying Hongbo (chef de la délégation) et He Yongming, le ministre de la Santé, à la tête d'une délégation des autorités congolaises, a visité cette plateforme maritime médicale, qui a séjourné en République du Congo du 15 au 22 septembre pour administrer aux Congolais des soins médicaux gratuits.

Des services médicaux (gynécologie, dermatologie, ORL, chirurgie, ophtalmologie, médecine traditionnelle chinoise...) répartis sur les trois niveaux de ce navire aux équipements de pointe (radiographie numérique, tomodensitométrie, échographie couleur) en passant par les salles d'hospitalisation, Gilbert Mokoki a pu se rendre compte de bonnes conditions et de l'effectivité de la prise en charge des malades sur ce navire.

Pendant une semaine, l'Arche de la paix a consulté et pris en charge 4450 malades souffrant de diverses pathologies. Dépassant la limite de 3100 patients qu'il s'était fixée au départ. Le navire-hôpital a réalisé 127 opérations chirurgicales et enregistrés 22 cas d'hospitalisation. Une action salvatrice, accomplie de connivence avec des équipes médicales congolaises, une manière de renforcer la coopération médicale entre la Chine et le Congo qui célèbrent leurs 60 ans d'amitié cette année.

%

La visite de ce navire a édifié Gilbert Mokoki sur les besoins du pays en santé. «Le grand nombre de consultations qui ont été effectuées témoigne qu'il y a un besoin de soins de santé, et les consultations des catégories des malades nous édifient sur le problème de santé publique que nous avons et que nous gérons. Il a été noté un grand nombre des malades des yeux.

Cela devrait nous pousser à mener une réflexion sur la cause de cette pathologie au niveau des yeux pour essayer de comprendre. Cela s'est révélé à Pointe-Noire, mais nous chercherons à voir si c'est le même phénomène à l'intérieur du pays», a confié le ministre.

L'occasion lui a permis d'échanger avec les malades ayant bénéficié des différentes interventions chirurgicales à bord du navire. Gilbert Mokoki a été également édifié sur le suivi des traitements desdits malades qui ont été transférés dans les hôpitaux de la place au terme du séjour de l'Arche de la paix au Congo.

Dans la salle de réunion du navire, après la projection du film sur la mission de l'Arche de la paix, le ministre de la Santé s'est entretenu avec l'ambassadrice de Chine, Li Yan, sur les perspectives de la coopération Chine-Congo. Gilbert Mokoki s'est réjoui de ce que les médecins chinois et congolais ont pratiqué ensemble : «Merci pour cet apport en matière de santé, cela est un grand enrichissement.

Nous souhaitons que cette coopération se poursuive et que les portes de la marine et de la santé chinoise s'ouvrent pour les Congolais. Nous allons développer cette coopération et poursuivre les études des cas pour que nous puissions améliorer nos prestations en santé», a-t-il souligné. L'entretien s'est clôturé par l'échange des présents entre les parties chinoise et congolaise.