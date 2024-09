Madagascar: Candidature de Marc Ravalomanana - Démenti formel de la Représentante spéciale de l'Union Africaine

Alice Nzomukunda dénonce une manipulation médiatique et trouve dommage que sa photo ait été utilisée à des fins personnelles.

Un désaveu monumental. « Nous déclinons toute responsabilité concernant les propos qui auraient pu nous être faussement attribués et diffusés sur certains réseaux sociaux ». C'est ce qu'a déclaré la Représentante Spéciale de l'Union Africaine à Madagascar, Alice Nzomukunda. La diplomate burundaise a convoqué la presse hier en début de soirée dans son bureau à la Tour Orange Ankorondrano, pour démentir les propos de l'ancien président Marc Ravalomanana. Après avoir effectué une visite de courtoisie auprès de la Cheffe du Bureau local de l'UA, le numéro Un du Tiako i Madagasikara s'est empressé d'annoncer sur son compte Facebook que cette dernière aurait déclaré que le rejet de sa candidature est illégale et contraire aux règles et principes internationaux dont les Protocoles de la SADC et de l'Union Africaine. Face à cette énième « manipulation médiatique », le Bureau de liaison de la Commission de l'Union Africaine à Madagascar a même sorti un communiqué, outre la conférence de presse de sa Représentante Spéciale.

Prise de photo

Alice Nzomukunda a confirmé l'existence de la rencontre en précisant toutefois qu'il s'agissait d'une initiative de l'ancien président. « Monsieur Marc Ravalomanana s'est rendu dans nos locaux à l'occasion d'une visite de courtoisie... Nous rappelons que dans le cadre de nos missions, nous pouvons recevoir tout citoyen des Etats membres relevant de la Juridiction de l'Union Africaine ». Elle a tenu à expliquer qu'effectivement la question de la candidature rejetée de l'ex-président aux élections communales du 11 décembre a bien été évoquée. « Il était venu pour nous informer de sa situation », a-t-elle fait savoir. Et d'ajouter au passage qu'il ne s'agissait pas pour l'Union Africaine de prendre position par rapport au cas de Marc Ravalomanana.

« Sa candidature qui n'a pas été retenue a été discutée. Il nous a expliqué son cas. L'Union Africaine ne peut pas prendre une position sur la candidature d'un individu et ne peut pas s'exprimer là-dessus. Nous écoutons parce que c'est dans notre mission de recueillir les avis des uns et des autres. Nous avons recueilli ses plaintes. Nous avons entendu. Il nous a remis des documents mais nous ne sommes pas les législateurs. Cela ne se fait pas en un jour, en une matinée, de présenter une requête et durant la même conversation, recevoir une position », a-t-elle soutenu. Continuant sur sa lancée, la Patronne de l'Union Africaine à Madagascar de pointer du doigt la manipulation que le clan TIM avait utilisé à l'issue de cette entrevue. « C'est dommage car je ne savais vraiment pas que derrière la prise de photo qu'il avait demandée, il y avait d'autres objectifs. Que c'était pour nous utiliser à des fins personnelles. C'est ce que je trouve dommage », a-t-elle annoncé.

Souveraineté

Alice Nzomukunda a aussi haussé le ton contre le fait de l'avoir accusé de s'exprimer au nom d'une autre organisation qu'est la SADC. « Nous tenons également à préciser que l'Union Africaine n'a pas pour mandat de s'exprimer au nom d'autres organisations régionales ». Et de poursuivre : « Nous réaffirmons notre respect pour le principe de souveraineté de chaque Etat membre et notre stricte observance du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Fidèle à notre neutralité, nous ne formulons aucun avis politique à l'occasion de rencontres de courtoisie... Ce n'est pas aujourd'hui, avant même la tenue des élections que nous allons commencer à nous exprimer ».

Pour les élections communales et municipales du 11 décembre, l'Union Africaine va apporter son soutien à la Grande île. Comme ce fut le cas lors des deux dernières élections Présidentielle et législatives qui, selon la diplomate, « étaient des élections libres, transparentes et démocratiques ». Pour conclure son intervention, La Représentante Spéciale de l'Union Africaine de déclarer : « Aujourd'hui, Madagascar accueille beaucoup de sommets. Le pays s'investit beaucoup au niveau régional, au niveau international et au niveau africain. C'est quelque chose qui montre votre volonté d'ouvrir les portes et de porter le pays sur la scène africaine et internationale. C'est quelque chose de louable et nous sommes là pour soutenir cette démarche là avec notre solidarité africaine. Le but fondamental c'est d'accompagner la Grande île dans cette stabilité pour passer au développement ».