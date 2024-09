Congo-Brazzaville: Clôture de la 7e Relico - Juste Désiré Mondélé, Louis Bakabadio et Nicole Mballa reçoivent le Prix Jean-Malonga

La cérémonie de clôture de la septième édition de la rentrée littéraire du Congo (Relico) a été marquée par la remise du Prix Jean-Malonga à leurs récipiendaires, à savoir Juste Désiré Mondélé, Louis Bakabadio et Nicole Mballa.

La septième édition de la Relico organisée par Le PEN Centre Congo Brazzaville, en partenariat avec la librairie "Les Manguiers" des Dépêches de Brazzaville et l'association Culture Elongo (Prix des cinq continents) sur le thème « Ouvrir un livre, le lire est un droit » a fermé ses portes le week-end dernier.

Peu avant la cérémonie de clôture, les participants ont suivi deux tables rondes, dont la première a porté sur la lecture du livre, « Le Manguier, le fleuve et la souris » de Denis Sassou N'Guesso, avec comme intervenants, le Pr Grégoire Lefouoba et Mabiala Mapa, sous la modération d"Obambé Gakosso. La deuxième table ronde modérée par Mme Guili Tsoumou Gavoka a connu comme écrivains intervenants, Juste Désiré Mondélé, Nicole Mballa et Télémine Kiongo.

Juste Désiré Mondélé, Prix Jean Malongo de la Relico 2024, diplômé en sciences politiques, titulaire d'un diplôme d'études supérieures (bac+5) en gestion des collectivités locales à l'université de Paris en France a, au cours de la deuxième table ronde, présenté son ouvrage intitulé « Vers l'effectivité de la décentralisation et du développement local en République du Congo.

%

Discours et activités menées (2022-2023) ». Ce livre préfacé par le général de division, Florent Tsiba, ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, est destiné aux élus locaux et aux animateurs des collectivités locales. Il est le fruit d'une immersion dans l'univers territorial, et émane de la volonté du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, dans sa quête permanente d'un développement harmonieux et équitable des territoires. C'est aussi une contribution à la doctrine et à la pratique de la décentralisation et du développement local.

Cet ouvrage, dit son auteur, Juste Désire Mondélé, est un assemblage des discours, communications, interviews et points de presse. Les discours et communications retenus dans la première partie sont articulés sur trois thématiques majeures : la revalorisation et la redynamisation de la décentralisation et du développement local, la jeunesse actrice de la décentralisation et du développement communautaire (PADC) en République du Congo.

Dans cet essai, Juste Désiré Mondélé a préféré restituer un maximum de textes originaux, qui plongent le lecteur dans l'univers de la gestion et du fonctionnement des collectivités locales dans la configuration de la responsabilité de la poursuite du service public au travers des matières déjà transférées et dans l'attente de la suite des onze autres. Cet ouvrage contribue donc à éclairer les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de décentralisation et du développement local en République du Congo. Juste Désiré Mondélé est ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local.

Les récipiendaires du Prix

A l'issue de ces tables rondes, le président de l'Union nationale des écrivains, artistes et artisans du Congo (Unéac), Henri Djombo, le président directeur général Mahmoudi, et le président du PEN Centre Congo Brazzaville, Florent Sogni Zaou, ont remis respectivement le Prix Jean Malonga de la Relico, à Juste Désiré Mondélé, Louis Bakabadio, et Nicole Mballa.

Dans son mot de circonstance à l'occasion de la cérémonie de clôture, le président du PEN Centre Congo Brazzaville, Florent Sogni Zaou, a dit un grand merci au président de l'Unéac, Henri Djombo, qui n'a pas fait l'économie du temps, en assistant à toutes les tables rondes durant les trois jours qu'a duré la Relico. Il a remercié aussi Martin Pape venu de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ainsi que ceux qui sont venus de Pointe-Noire, capitale économique du Congo, de même que ceux qui ont porté leur soutien à la septième Relico. « C'était très bon et nous pouvons dire rendez-vous en septembre 2025 », a-t-il déclaré.

Clôturant la septième édition de la Relico, le président de l'Unéac, Henri Djombo, a félicité la bonne tenue de cette septième édition tout en souhaitant la huitième encore meilleure. Toutefois, il a retenu que durant trois jours les participants ont accumulé une grande expérience.

« Je voudrais vous féliciter pour vos contributions, vos interventions et vos présentations très lumineuses qui ont permis de créer le soubassement intellectuel de notre mouvement. Je suis certain que les débats ont été parfois passionnés. Cela dépend aussi des idées, des messages que nous devrions porter à la connaissance du grand public, le contenu de certain de nos oeuvres et lui donner envie de connaître les écrivains congolais, la littérature congolaise », a-t-il souligné.

Henri Djombo a remercié aussi l'auditoire qui a fait preuve d'audace souvent pour poser des questions parfois dérangeantes mais constructives. « Je remercie les auteurs qui ont répondu à toutes les questions avec sagesse, avec intelligence, avec pédagogie pour permettre un échange fructueux avec notre auditoire. Je pourrai donc dire que, finalement, tout est bien qui finit bien, et je déclare clos la septième édition de la rentrée littéraire du Congo », a-t-il conclu.