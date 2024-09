Algérie: Attaf prend part à la séance d'ouverture du débat général de la 79e session de l'AG de l'ONU

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a pris part, mardi à New York, à la séance d'ouverture du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale (AG) des Nations Unies, prévu jusqu'au 30 septembre 2024 et placé sous le thème "Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures", indique un communiqué du ministère.

"Lors du débat général, la lumière devrait être projetée sur plusieurs questions prioritaires pour l'Algérie, à l'instar de la cause palestinienne et du parachèvement du processus de décolonisation, ainsi que sur les questions inhérentes aux défis sécuritaire, de développement et environnemental auxquels sont confrontés l'humanité, en général, et les espaces d'appartenance de notre pays, en particulier", selon la même source.

Lors des travaux du débat général, le ministre "prononcera un discours à travers lequel il présentera les positions de l'Algérie et sa conception des voies et perspectives à même de relever les défis qui pèsent sur le monde entier et sur les espaces d'appartenance de notre pays, tout particulièrement", conclut le communiqué.