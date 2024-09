Algérie: Education - Des syndicats et des associations des parents d'élèves saluent les décisions du Président de la République pour développer le secteur

Alger — Des syndicats de l'éducation et des associations des parents d'élèves ont salué, mardi, les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, relatives au développement du secteur et à la prise en charge des préoccupations du personnel de l'Education.

Le président du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (CNAPESTE), Messaoud Boudiba a affirmé que les conclusions issues de la réunion du Conseil des ministres "expriment bien l'existence d'une volonté politique pour prendre en charge les préoccupations de la communauté éducative, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves".

M. Boudiba a souligné la nécessité de "mettre en oeuvre ces décisions suivant un calendrier précis en adéquation avec la volonté politique du Président de la République visant à prendre en charge les préoccupations soulevées sur le terrain".

Concernant la généralisation des tablettes électroniques, le président du CNAPESTE a appelé à "la préservation du principe de l'égalité des chances entre l'ensemble des élèves tout en se mettant au diapason de l'évolution technologique".

Sur le volet lié à la promulgation du statut particulier du secteur de l'éducation avant la fin de l'année en cours, le même responsable a salué la décision du président de la République à ce sujet, laquelle vise à accorder à l'enseignant la place qui lui sied.

Pour sa part, le président de l'Union nationale des personnels de l'éducation et de la formation (UNPEF), Sadek Dziri, s'est félicité des décisions issues du dernier Conseil des ministres, notamment celles relatives à la poursuite des efforts pour la prise en charge des élèves redoublants et leur donner la chance d'être réintégrés autant que possible afin de réduire la déperdition scolaire, ajoutant que ces mesures permettront aux élèves de repasser les examens du bac et du BEM.

Pour ce qui est de la généralisation des tablettes électroniques à la place des cartables en atteignant au moins 50% d'ici la fin de l'année scolaire actuelle, M. Dziri a appelé à la coordination des efforts pour fournir ces tablettes dans le cadre du principe de l'égalité des chances".

Evoquant le statut particulier du secteur de l'éducation, le même responsable a estimé qu'il est "nécessaire de revoir les lois relatives au travail", relevant que le statut particulier de l'éducation "doit inclure tous les corps affiliés du secteur".

De son côté, la présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, Djamila Khiar, a salué les décisions du Président de la République, notamment en ce qui concerne "la réintégration des élèves redoublants afin de leur permettre de repasser les examens du bac et du BEM et partant, les prémunir contre les fléaux sociaux".

Concernant la généralisation des tablettes électroniques, elle a précisé que cette mesure "permettra d'alléger les charges et de préserver la santé des élèves, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans le cadre des mesures du ministère de l'Education au cours des dernières années visant à alléger le poids du cartable scolaire".

Le Président de la République avait enjoint au ministre de l'Education d'adopter et de généraliser les tablettes électroniques à la place des cartables en atteignant au moins 50% d'ici la fin de l'année scolaire actuelle, mettant l'accent sur l'importance de la poursuite des efforts pour prendre en charge les élèves redoublants et leur donner la chance d'être réintégrés autant que possible afin de réduire la déperdition scolaire.

Monsieur le Président avait également donné instruction pour la concrétisation de son engagement relatif à la promulgation du statut particulier du secteur de l'éducation avant la fin de l'année, appelant, dans ce sens, à réorganiser le sport scolaire et les programmes d'éducation physique pour faire émerger une élite sportive et favoriser la compétition, ainsi qu'à la nécessité de lancer le championnat national scolaire des sports collectifs à partir de janvier prochain.