Ile Maurice: Les navires accidentés renfloués

Plusieurs embarcations de la Mauritius Revenue Authority (MRA) ont été endommagées après une collision. Dans l'après-midi du dimanche 22 septembre, le Sir Edouard, remorqueur de la Mauritius Ports Authority (MPA), a heurté des embarcations de la douane, amarrées au Quai E. La National Coast Guard (NCG) a été avertie et mandée sur place.

L'équipe de sauvetage de la société Immersub Company Ltd a réussi à renflouer les trois navires coulés ce mardi et ceux-ci ont été placés sur une remorque et tractés jusqu'au quartier général de la douane. Les images de vidéosurveillance couvrant le site de l'épave ont été visionnées et récupérées par l'IT Unit de la police. Le Log book a été sécurisé ainsi que les portables du personnel du remorqueur, pour être examinés.

Le capitaine du Sir Edouard, un homme âgé de 68 ans, avait indiqué que le bateau tracteur a connu une panne de son système d'automatisation moteur et a percuté le quai de Froid des Mascareignes. En manoeuvrant, il a accidentellement heurté les bateaux de la douane.

Le capitaine a également précisé qu'il est employé en tant que capitaine par la MPA depuis 25 ans. La radio du port avait été informée de l'accident et il avait obtenu l'autorisation pour effectuer la manoeuvre. Il a subi un test d'alcoolémie, qui s'est révélé négatif.

Après un constat, dimanche, un agent de la douane avait rapporté que deux bateaux étaient partiellement submergés et que le Fast Interceptor Boat de la MRA et le Defender 04 ont subi des dommages mineurs. Ces bateaux sont mis à contribution lors d'opérations de la MRA contre la drogue et le trafic illicite en haute mer. Aucun déversement d'hydrocarbures n'a été constaté.