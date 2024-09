Ile Maurice: En route pour le One Live Muzik Festival

Tandis que les festivals de musique ont de plus en plus de mal à se tenir à Maurice, One Live Muzik Festival, présenté par Culture Events & Production, persiste et signe. La 7e édition se tiendra le vendredi 27 et le samedi 28 septembre de 19 heures à 2 heures du matin au Café du Vieux Conseil, à Port-Louis. Pour cette nouvelle édition, le festival accueillera une belle brochette d'artistes mauriciens, rodriguais et réunionnais.

Ainsi, le vendredi 27, le coup d'envoi des festivités sera donné par rien de moins que le célèbre artiste réunionnais Meddy Gerville. La soirée se poursuivra avec les prestations de Manu Desroches, de Sayaa et Moya et se terminera aux petites heures du jour avec un deejay set d'Andréa. Le lendemain, soit samedi 28, l'affiche s'annonce tout aussi alléchante avec une autre artiste réunionnaise incontournable, Maya Kamaty. Enchaîneront ensuite sur scène Zulu et le groupe rodriguais Mannyok, une autre artiste réunionnaise, Aleksand Saya, et Borne to be Music.

Le festival se clôturera avec un deejay set proposé par Avneesh.

«Après le Covid, je devais prendre une décision, soit continuer ou pas avec ce festival. Mais c'est un beau projet et l'année dernière j'ai décidé d'aller de l'avant avec le One Live Muzik Festival. Malgré les hauts et les bas, je sais qu'un jour ce festival prendra encore plus d'ampleur. Faire un festival n'est pas évident car il nous faut trouver des sponsors, mais quand toutes les portes restent fermées, on peut être pris de découragement. Un moment je m'étais dit que je ne pourrais plus continuer à mettre autant d'efforts et d'argent de ma poche dans ce projet, donc l'année dernière j'ai décidé de reprendre le festival mais en plus petit, dans le Café du Vieux Conseil, dont Culture Events and Production a la gestion, mais j'ose croire qu'il y aura une lumière au bout du tunnel», explique Jimmy Veerapin.

Il souligne ainsi qu'il n'a l'appui d'aucun sponsor pour ce festival. Que même s'il a fait ses preuves durant six éditions et qu'il est l'organisateur d'un deuxième festival, soit l'Underground Rock Festival, les portes restent résolument fermées. Ayant pris la gestion du Café du Vieux Conseil en 2022, le souci de trouver un emplacement n'est plus un casse-tête pour le producteur.

Toutefois, il lui reste toujours les frais de billets d'avion et d'hébergement des artistes, entre autres, à trouver.

C'est grâce à ses voyages à l'île de La Réunion où se tient chaque année le marché de musique de l'océan Indien, le Iomma, que Jimmy Veerapin rencontre les artistes réunionnais. «Meddy Gerville est un artiste que j'apprécie. Il m'a déjà exprimé son souhait de venir jouer dans un festival à Maurice. Pour cette édition, j'ai donc pensé à lui. Le line-up que je propose pour ce festival est plutôt organique et n'est pas dédié qu'à un seul type de musique, donc le répertoire de Meddy Gerville y figure très bien», explique Jimmy Veerapin.

Meddy Gerville se produira en trio avec ses deux musiciens, tandis que Maya Kamaty y présentera son répertoire solo. Les artistes seront à Maurice en début et milieu de semaine prochaine. Les billets sont disponibles en prévente à Rs 800 par jour au Café du Vieux Conseil. Un package à Rs 1 500 pour les deux jours est disponible uniquement sur l'application Party App.