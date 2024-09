Maroc: M. Ait Taleb souligne l'apport des nouvelles technologies dans l'amélioration des diagnostics et la réduction des erreurs médicales

Rabat — Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a souligné, mardi à Rabat, l'apport des nouvelles technologies dans l'amélioration des diagnostics et la réduction des erreurs médicales et ce, afin d'assurer la sécurité des patients dans le domaine médical.

Intervenant lors de la Conférence nationale sur la sécurité des patients, organisée par ministère de la Santé et de la Protection sociale en partenariat avec le Bureau de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), sous le signe "Améliorer le diagnostic pour garantir la sécurité des patients", M. Ait Taleb a fait savoir que la thématique de cette année cadre parfaitement avec la vision du département visant à renforcer la qualité des soins, tout en assurant la sécurité des patients au coeur du système de santé.

"La sécurité des patients n'est pas simplement une aspiration, mais un impératif moral et professionnel. De ce fait, nous devons être conscients que l'amélioration de la sécurité diagnostique est un levier important pour la concrétisation de la sécurité des patients", a-t-il dit lors de cette rencontre tenue à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients, faisant remarquer qu'un diagnostic précis, posé en temps opportun, constitue la clé d'un traitement efficace.

Et le ministre d'ajouter que la sécurité des patients représente un enjeu majeur de santé publique depuis des décennies, ce qui amène l'OMS à oeuvrer continuellement pour atteindre cet objectif, notamment à travers le Plan d'action mondial pour la sécurité des patients 2021-2030, dont l'objectif escompté consiste à réduire les risques, les erreurs et les préjudices associés aux soins de santé.

De même, M. Ait Taleb a souligné que son département a récemment adopté des mesures structurantes pour intégrer les recommandations de ce plan mondial dans les politiques de santé nationales, notamment à travers le lancement des programmes de formation pour les prestataires de soins, en mettant l'accent sur les pratiques sûres et l'amélioration continue des processus de soins, outre l'élaboration d'un Plan stratégique national pour la Sécurité des patients en partenariat avec l'OMS.

Abordant, dans la foulée, l'accompagnement du chantier de l'extension de l'assurance maladie, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place des systèmes robustes de gestion des risques cliniques et d'amélioration continue des pratiques médicales, afin de répondre aux attentes de la population, ainsi que la mise en place des groupements sanitaires de territoire, pilier central de cette refonte, visant à favoriser une nouvelle gouvernance locale et intégrée, axée sur l'efficacité et la coordination, en plus de l'intégration des nouvelles technologies, entre autres.

De son côté, la représentante de l'OMS au Maroc, Maryam Bigdeli a indiqué que la célébration de cette Journée mondiale s'érige en pierre angulaire pour le renforcement des efforts visant à promouvoir la santé mondiale et la sécurité des patients, ainsi qu'une occasion de mettre en avant le rôle essentiel de la sécurité des patients dans la réalisation de la couverture sanitaire universelle.

Elle a, à cet égard, plaidé pour l'intensification des efforts visant à réduire les erreurs de diagnostic à travers des politiques, stratégies et interventions multimédias, le renforcement des compétences des ressources humaines et la participation effective des patients, de leurs familles et des professionnels de la santé, ajoutant qu'assurer la sécurité sanitaire des patients est le véritable défi à relever partout dans le monde.

Citant des chiffres de l'OMS, la responsable onusienne a indiqué qu'un patient sur dix est exposé à un incident indésirable dans les hôpitaux des pays à revenu élevé, alors que près 134 millions d'incidents associés à des soins à risques se produisent dans les hôpitaux des pays à revenu faible ou intermédiaire, ce qui contribue à enregistrer environ 2,6 millions de décès par an, ajoutant que le coût social des dommages causés aux patients peut être estimé entre mille et deux mille milliards de dollars par an.

Par ailleurs, elle a relevé que la 74ème Assemblée mondiale de la Santé a approuvé, en 2021, le Plan d'action mondial pour la sécurité des patients 2021-2030, qui vise à éliminer les préjudices évitables dans le domaine des soins de santé et à impliquer les patients, les familles et les soignants pour assurer un diagnostic efficace.

En outre, Mme Bigdeli a mis en avant l'engagement de l'OMS pour fournir le soutien technique et financier au ministère de la Santé et de la Protection sociale, afin d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan stratégique national intégré pour la sécurité des patients.

À noter qu'une campagne nationale de sensibilisation de quatre semaines sera lancée dans le cadre du Plan d'action mondial pour la sécurité des patients 2021-2023.