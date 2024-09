Togo: Face aux menaces numériques, il faut de l'expertise

Lomé s'apprête à accueillir la première édition de l'École Nationale sur la Gouvernance de l'Internet, un événement d'envergure internationale qui se tiendra du 7 au 9 octobre 2024.

Initiée par l'Internet Society Togo, un acteur clé de la promotion de l'Internet dans le pays, cette rencontre réunira des experts et professionnels du numérique issus du Togo et de la sous-région ouest-africaine.

Cet événement, qui rassemblera une cinquantaine de participants, vise à renforcer les compétences locales en matière de gestion et de gouvernance des enjeux numériques.

Un focus sur la régulation et la cybersécurité

Les défis liés à la gouvernance de l'Internet seront au centre des discussions. Plusieurs thématiques seront abordées, telles que la régulation du numérique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, ainsi que les stratégies gouvernementales en matière de politique numérique.

Les organisateurs soulignent que la cybersécurité reste un enjeu majeur dans un contexte où les menaces numériques se multiplient et deviennent de plus en plus sophistiquées.

L'École Nationale sur la Gouvernance de l'Internet a pour vocation de renforcer les compétences locales et de partager les meilleures pratiques en matière de gouvernance de l'Internet au Togo et dans la sous-région. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large visant à faire du Togo un acteur clé dans la transformation numérique de la région.