Tunisie: Kamel Madouri - Le pays oeuvre à assurer la transition vers un nouveau modèle énergétique durable

Tunis — Le chef du Gouvernement, Kamel Madouri, a souligné que la Tunisie œuvre à l'élaboration d'une politique énergétique visant, principalement, à réduire le déficit énergétique et à assurer la transition vers un nouveau modèle énergétique durable, basé sur la diversification des sources de production de l'énergie et la rationalisation de la consommation énergétique.

Intervenant, mardi, lors de l'ouverture des travaux de la première édition du Forum Méditerranéen de la Décarbonation (DecarboMED), Madouri a affirmé que la politique énergétique adoptée en Tunisie vise à renforcer l'infrastructure énergétique, en vue d'assurer l'approvisionnement et le stockage de l'énergie, de manière à améliorer l'indépendance énergétique et appuyer les investissements privés dans les énergies renouvelables, notamment dans la filière de l'hydrogène vert.

« Dans ce cadre, plusieurs projets ont été lancés spécialement dans le domaine de la décarbonation, à dessein de limiter le recours de la Tunisie aux énergies fossiles à travers la réduction de la demande, la diversification du mix énergétique et l'exploitation optimale des capacités disponibles dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables », a-t-il indiqué.

Et d'ajouter que ces projets auront un effet positif sur l'amélioration de la compétitivité de l'économie du pays et des entreprises.

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, Fatma Thabet Chiboub a déclaré, de son côté, que ce forum constitue une opportunité pour explorer de nouvelles solutions environnementales innovantes et des stratégies efficaces et échanger les meilleures pratiques, afin de garantir la transition vers une économie verte. Pour sa part, le président de l'UTICA, Samir Majoul a souligné que malgré les efforts fournis, le déficit énergétique continue encore de se creuser, déplorant le fait que la Tunisie reste dépendante des énergies fossiles.

Selon lui, le secteur fait face à de nombreux défis économiques, sociaux et environnementaux, ce qui requiert l'élaboration d'une vision globale et d'une stratégie nationale, appelant à encourager le secteur privé dans les énergies renouvelables afin d'améliorer l'approvisionnement en énergie et être en mesure d'affronter le changement climatique. Organisée à l'initiative de l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie, en coopération avec l'UTICA, le PNUD Tunisie, l'Union européenne en Tunisie et la GIZ Tunisie, la première édition de DecarboMED, est placée sous le thème « Vers une Méditerranée neutre en carbone ».