Seychelles: La Banque centrale du pays maintient son taux de politique monétaire à 1,75% pour le quatrième trimestre

La Banque centrale des Seychelles (CBS) a annoncé qu'elle maintiendrait une politique monétaire accommodante pour le dernier trimestre 2024, tout en restant vigilante sur divers facteurs qui pourraient affecter l'économie de la nation insulaire.

La gouverneure de la CBS, Caroline Abel, a fait cette annonce mardi lors d'une conférence de presse au cours de laquelle elle a déclaré que le taux de politique monétaire resterait à 1,75 pour cent. "Nous avons pris cette décision sur la base de l'évaluation des informations sur les développements internationaux pouvant affecter les Seychelles, ainsi que sur l'évolution des systèmes financiers et de l'économie nationale", a déclaré Mme. Abel.

Elle a expliqué que la CBS a constaté une amélioration de la situation dans les principales économies du monde. La baisse de l'inflation a amené plusieurs banques centrales à réduire leurs taux directeurs ces derniers mois, comme la Banque d'Angleterre, qui a réduit son taux d'intérêt directeur de 25 points de base, la première baisse depuis mars 2020.

La Réserve fédérale américaine a annoncé sa baisse tant attendue de 50 points de base en septembre 2024, sa première réduction en quatre ans. Le même mois, la Banque centrale européenne a réduit ses taux directeurs de 25 points de base, sa deuxième baisse de taux consécutive depuis juin 2024.

Depuis le début de l'année, les prix des produits alimentaires et du pétrole ont généralement grimpé à l'échelle internationale et en juillet, les prix du pétrole ont atteint 85 dollars le baril, contre 80 dollars le baril en janvier 2024. Cela est dû aux réductions continues de la production pétrolière par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et d'autres pays partenaires (OPEP+), ainsi qu'aux pressions sur les prix provoqués par les troubles géopolitiques au Moyen-Orient.

Cependant, les prix du pétrole oscillaient autour de 70 dollars le baril en septembre 2024 en raison de la faiblesse dans la demande mondiale de pétrole.

Mme. Abel a déclaré : « Nous devons tenir compte du fait que les pays producteurs de pétrole ont prolongé la période pendant laquelle ils augmenteront leur production, ce qui signifie qu'avec cela, il pourrait y avoir des pressions, mais en général, le prix a baissé. "

La demande croissante de différents produits et la possibilité d'événements météorologiques défavorables devraient faire grimper les prix des denrées alimentaires à l'échelle internationale dans les mois à venir. Les conflits géopolitiques au Moyen-Orient et dans la région de la mer Noire pourraient entraîner un allongement des routes maritimes et une augmentation des coûts de transport, ce qui pourrait aggraver les perspectives évoquées précédemment concernant les prix mondiaux des produits alimentaires et du pétrole, selon la CBS.

Au niveau local, le tourisme continue de stimuler l'économie des Seychelles, même si au 15 septembre, un total de 241 344 visiteurs sont arrivés dans le pays, soit 0,08 % de moins qu'en 2023 sur la même période. Le nombre de touristes a augmenté à un rythme plus lent qu'au début de l'année, principalement en raison d'une baisse des arrivées en provenance d'importants marchés émetteurs, notamment la France, le Royaume-Uni, l'Italie et la Russie.

Les arrivées de voyageurs devraient augmenter au quatrième trimestre en raison de l'amélioration de la connectivité aérienne provoquée par la reprise des vols par plusieurs transporteurs. Le rendement par touriste devrait néanmoins rester faible en raison de la concurrence accrue dans d'autres destinations. Concernant l'évolution du marché des changes, au 20 septembre 2024, l'offre et la demande ont globalement augmenté par rapport à la même période de 2023.

Au cours de la même période, la valeur de la monnaie nationale a diminué par rapport aux principales devises échangées. Les futures entrées de devises dépendront principalement de la performance du secteur du tourisme, tandis que la demande de devises devrait augmenter parallèlement à la reprise économique du quatrième trimestre.

À partir de mai 2024, le taux d'inflation annuel a augmenté et, par conséquent, août 2024 a vu une augmentation des prix moyens des biens et services de 0,5 % par rapport à août 2023. Toutefois, le taux d'inflation moyen sur 12 mois en août 2024 était négatif de 0,9 % et, en ce qui concerne les perspectives de prix nationaux, une hausse progressive de l'inflation est prévue à moyen terme.

"Nous devons rester vigilants et continuer à suivre ce qui se passe dans le monde, car il y a des choses qui peuvent arriver si vite et affecter les Seychelles, et nous devons donc tous nous préparer pour qu'aucun de ces problèmes ne nous affecte", " conclut Mme. Abel.