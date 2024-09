Afrique: L'Angola et la Namibie discutent de leur coopération

Luanda — Le renforcement des relations entre l'Angola et la Namibie a été le thème de la réunion tenue mardi en début d'après-midi, à New York, entre le Président João Lourenço et son homologue namibien, Nangolo Mbumba.

La réunion de travail a eu lieu en marge de la 79ème Assemblée générale des Nations Unies, au cours de laquelle le Président angolais va prononcer un discours aujourd'hui.

A New York, le Chef de l'État angolais a un agenda chargé pour renforcer la coopération bilatérale et multilatérale.

Dans ce contexte, le Président João Lourenço a également eu une réunion avec le Président mauricien, Prithvirajsingh Roopun.

Comme la première, cette réunion a eu lieu au siège des Nations Unies.

Coopération Angola/Namibie

L'Angola et la Namibie souhaitent maintenir toujours plus vivante la flamme des bonnes relations qui unissent les deux peuples, pays et gouvernements depuis plusieurs années.

L'Accord bilatéral sur la circulation des personnes et des marchandises, signé en 1992, est en vigueur entre les parties.

Ce document observe l'interdépendance, les liens interpersonnels et le patrimoine culturel partagé le long de la frontière commune, ainsi que la libre circulation dans un rayon de 60 kilomètres.

La préservation des réserves naturelles protégées, en harmonie avec les objectifs et principes de la zone de conservation transfrontalière Kavango-Zambezi (KAZA CFTA), retient également l'attention de l'Angola et de la Namibie.

Les deux pays coopèrent dans les secteurs de la défense et sécurité, des transports, de l'énergie et de l'eau, de la santé, du pétrole, du tourisme, de la pêche, de l'agriculture, des finances, de la géologie et des mines, entre autres, au niveau bilatéral et dans le cadre de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).