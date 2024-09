Angola: TAAG et Habana Forwarding signent un accord pour le transport de marchandises

Luanda — La TAAG et Habana Forwarding ont récemment signé un mémorandum d'entente pour le transport de marchandises et de courrier sur les lignes Luanda/Lisbonne/Luanda et Luanda/Havane/Luanda.

Paraphé par le directeur commercial de la compagnie aérienne angolaise, Miguel Carneiro, et le président du Conseil d'administration de Habana Forwarding, Cenén Portuindo Hernández, l'accord a une durée d'un an et est renouvelable, selon un communiqué auquel l'ANGOP a eu accès.

La TAAG deviendra un opérateur privilégié pour Habana Forwarding, afin de garantir le transport de diverses marchandises vers des destinations intercontinentales sur les continents africain, américain et européen.

Le document précise que ce partenariat vise à renforcer la position de TAAG en tant que facilitateur d'échanges et d'affaires entre les agents économiques impliqués dans l'importation/exportation de marchandises, tout en renforçant le potentiel du hub de Luanda comme entrepôt commercial.

L'accord s'inscrit dans la vision stratégique de la compagnie angolaise.