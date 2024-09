Madagascar: Corée et le pays - Coopération dans les domaines de l'économie et de l'environnement

Dans le cadre de la célébration de la fête nationale de la République de Corée du Sud à Madagascar, l'ambassadrice de ce pays dans la Grande île, SEM Ji-Hyun Park, a déclaré que « les prémices des relations diplomatiques entre la Corée et Madagascar remontent à 1993 ».

Elle a ajouté : « Depuis lors, nos deux pays ont travaillé à développer des liens de coopération amicaux dans des domaines tels que l'économie, la culture, l'éducation, l'environnement, entre autres. Cette histoire, qui dure depuis plus de trente ans, a été enrichie cette année avec la participation du président de la République, Andry Rajoelina, au Sommet Corée-Afrique. En juin dernier, à Séoul, aux côtés de 32 autres chefs d'État et de gouvernements africains, sa participation à ce sommet multilatéral a également revêtu une grande importance au niveau bilatéral, d'autant plus qu'il est le premier président malgache à avoir visité la Corée ».

Sujets cruciaux

La diplomate a poursuivi : « En effet, en marge du sommet, nos deux présidents ont eu l'occasion de se rencontrer pour discuter de sujets cruciaux tels que la gestion de l'eau potable, les ressources minières, l'agriculture, l'éducation et la technologie. Autrement dit, des sujets directement liés aux trois piliers de la politique générale de l'État de Madagascar : l'industrialisation, le développement des ressources humaines et la bonne gouvernance. Les relations diplomatiques entre la Corée et Madagascar existent depuis 31 ans et n'ont cessé de se développer depuis. »