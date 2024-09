Madagascar: Administrations pénitentiaires - Visite d'échange enrichissante à Moramanga

La Direction régionale de l'administration pénitentiaire (DRAP) Alaotra Mangoro a accueilli une visite d'échange avec d'autres Directions, soutenues par les Projets du programme Fanarenana. Cette réunion avait pour but d'améliorer les conditions de vie et de travail des détenus et du personnel pénitentiaire à Madagascar.

Cette initiative a vu la participation de la Direction de la promotion de la productivité des camps pénaux (DPPCP), du Service de normalisation et d'humanisation des conditions de la détention (SNHCD), ainsi que des Directions régionales de l'administration pénitentiaire (DRAP) impliqués dans les projets ProDiP et Mitsinjo, oeuvrant conjointement à la réalisation du programme Fanarenana. Les échanges, qui se sont déroulés à Moramanga pendant trois jours, ont été enrichissants, la semaine dernière. L'approvisionnement alimentaire des personnes détenues a été l'un des points essentiels discutés.

Cette rencontre a permis aux DRAP, d'une part, de démontrer l'efficacité de leurs techniques agroécologiques et, d'autre part, d'apprendre et d'adopter de nouvelles techniques et approches agricoles déjà développées dans d'autres camps pénaux. Le camp pénal d'Ampanihifana peut prouver son efficacité dans la culture du manioc en utilisant du basket composte, permettant de subvenir aux besoins des détenus de la Maison centrale de Moramanga. Les conversations ont aussi permis de repérer les soucis communs aux diverses exploitations agricoles et de travailler ensemble pour trouver des solutions adaptées.

« La visite a eu lieu à Moramanga, où se trouve un camp pénal autonome, sans aide extérieure de projet, mais qui bénéficie uniquement du soutien du ministère. La région présente une production notable et satisfaisante. Chaque direction soutenue par les projets peut se référer aux bonnes pratiques locales et réfléchir à des améliorations spécifiques pour son camp pénal respectif. Nous disposons de quatre camps pénaux, notamment à Vatovavy, Fitovinany et à Diana, dont un seul est pleinement opérationnel. Notre choix se porte sur l'agroécologie, avec une alimentation carcérale basée sur des sources énergétiques et des protéines végétales », a déclaré Rotsy Rakotojaona, responsable de la composante agricole au camp pénal d'Agrisud. La sécurité foncière demeure également un problème majeur pour les DRAP impliquées dans les projets.

Certains camps pénaux ont été transformés en propriétés privées, ce qui a entraîné des problèmes d'approvisionnement alimentaire pour les détenus. « Des résultats ont été constatés depuis le début des projets en 2021, notamment en termes de techniques agricoles adaptées et d'infrastructures. Nous savons tous que le nombre de personnes détenues ne cesse d'augmenter. Il est crucial que les partenaires aident les établissements à accroître leur autosuffisance alimentaire tout en offrant aux détenus des compétences professionnelles utiles pour leur réinsertion future. Nous ambitionnons toujours d'élargir la surface à exploiter, d'opter pour différentes cultures et d'améliorer le système de suivi et de gestion des produits», a ajouté l'inspecteur d'administration Anthony Andriamiharintsoa, chargé du projet ProDiP du programme Fanarenana.

Ce programme est soutenu financièrement par l'AFD, avec cinq DRAP qui bénéficient de projets sur une période de cinq ans.