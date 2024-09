Ile Maurice: Trois ans après, le litige constitutionnel de BM toujours en suspens

Cela fait maintenant plus de trois ans que Business Mauritius a engagé une double contestation de la constitutionnalité de la Contribution and Social Benefits Act de 2021.

Cette loi, entrée en vigueur le 1er septembre 2021, fait toujours l'objet d'une révision judiciaire et d'une plainte constitutionnelle, déposée le 5 novembre 2020. Cependant, l'affaire n'a pas encore été examinée par la Cour suprême, malgré l'important délai écoulé et des lois qui ont déjà été abrogées.

L'action judiciaire vise directement l'État, le ministre des Finances et la ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la solidarité nationale.

En parallèle , d'autres plaignants, tels que Youth Contribution to Society Ltd, V. D'Unienville & Associates Co. Ltd, et Derick André Steinhobel, ont déposé des plaintes similaires pour contester la Contribution sociale généralisée (CSG). Ils avaient demandé que leurs dossiers soient consolidés avec ceux de Business Mauritius et d'autres parties pour être examinés conjointement.

Cependant, dans un jugement rendu le 10 août, les juges Karuna Gunesh-Balaghee et Carol Green-Jokhoo ont rejeté cette demande. Selon elles, les affaires en question impliquent des parties distinctes et soulèvent des questions juridiques différentes, relevant de lois séparées. Elles ont ainsi estimé que le principe de consolidation ne s'appliquait pas, faute d'une question commune de droit ou de fait.

Les juges ont trouvé que bien que le fondement de la réparation constitutionnelle exposé dans les deux plaintes soit l'introduction de la CSG, il reste que la cause d'action dans la plainte de Business Mauritius est devenue sans objet lorsque la loi contestée a été abrogée.