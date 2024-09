Madagascar: Kazar à Madagascar - Deux grands shows cette fin de semaine

De passage à Madagascar, Milon Kazar en profitera pour partager sa passion pour la guitare avec ses inconditionnels à travers Guitar Beatz Experience, un événement inédit de cette fin de semaine. Ce moment dédié se tiendra au 44 Bistrot Tsaralalàna pour une session Guitare des plus éclectiques ce vendredi 27 septembre.

Milon jouera du classique puisqu'il a commencé par là son expérience musicale. Il fera également profiter son auditoire de plusieurs autres genres musicaux mais toujours autour de la guitare, du latino, de l'acoustique, des covers malgaches, sans oublier le métal, aussi entre autres, puisque Milon est bel et bien un guitar hero.

Ce ne sera pas sa seule prestation en terre malgache durant ce séjour. Il sera avec son groupe au grand complet au théâtre de verdure d'Analamahitsy, Analamaitso le lendemain, le samedi 28 septembre prochain donc pour le Metal madness legends. Ils partageront la scène avec d'autres grands noms de la musique « metal » malgache. Parmi eux, le mythique Apost, un groupe de la même génération que Kazar, mais également des groupes plus jeunes dont Egraygore, créé en 1993, qui a été bercé par les compositions de leurs aînés dans le temps et qui justement leur voue une admiration certaine.

Un quatrième groupe, d'une génération plus récente, sera également de la partie puisque Seth on Fire sera également là pour défendre la passion rock, parmi les jeunes générations. D'ailleurs, les membres de Seth on Fire persistent et signent : les passionnés de rock rajeunissent de plus en plus, pour signifier que la musique « metal »est toujours vivante même si elle est plutôt jouée en underground la plupart du temps.

D'ailleurs, c'est exactement cela qui a poussé les organisateurs d'Oz Recordz à réunir ces groupes sur la même scène : la passion pour ce genre musical qui ne rentre définitivement pas dans la catégorie commerciale, qui fait donc rarement l'objet de communication massive, et qui mérite cependant d'être promu et soutenu. Autant donc en profiter pleinement ce samedi. La grand-messe, comme ils le disent souvent dans le milieu, débutera à 14 heures. Avis aux amateurs.