Madagascar: Douanes - Une prévision de recettes de 3 700 milliards d'ariary pour cette année

La douane malgache affiche un bilan plutôt positif aussi bien en termes de recettes douanières que de facilitation des procédures. C'est ainsi que cette année, la douane affiche un objectif plutôt ambitieux d'atteindre 3 700 milliards d'ariary de recettes douanières.

Bon résultat

« Si la tendance actuelle se maintient, cette prévision de recettes sera atteinte », a expliqué, hier, le directeur général des Douanes, Ernest Lainkana Zafivanona, lors d'un point de presse qu'il a donné à l'issue de la consultation publique en vue de la préparation d'un nouveau plan stratégique. Un bon résultat qui témoigne de la réussite du plan de modernisation de l'administration douanière commencé en 2019 et qui arrive à son terme cette année.

En 2018, les recettes douanières étaient d'un peu plus de 2 000 milliards d'ariary pour passer donc à 3 700 milliards cette année, si la prévision est maintenue. En ce qui concerne le délai de dédouanement, elle est actuellement de 3 heures contre plusieurs jours avant le plan de réformes. Une des meilleures performances en Afrique subsaharienne.

Attentes et propositions

Et le meilleur est à venir avec le nouveau plan de réformes que l'administration douanière prépare actuellement avec ses partenaires. En effet, la douane a lancé depuis hier une vaste consultation publique auprès des opérateurs et de l'administration publique concernés par les échanges internationaux. Cette campagne de consultation a pour objectif de recueillir les attentes et les propositions de chacun afin de définir les orientations stratégiques de la Douane pour le prochain quinquennat 2025-2029.

%

Une initiative qui répond au besoin de poursuivre et de renforcer la réforme engagée depuis 2019. Les consultations renforceront la légitimité du futur plan stratégique en montrant que les décisions seront prises en tenant compte des besoins et des attentes de toutes les parties prenantes. En intégrant les perspectives de différents acteurs, le plan stratégique sera plus complet, pertinent et adapté aux réalités du terrain et aux exigences de la politique économique du pays.