Madagascar: Solutions de sécurité intelligentes - Lancement de nouvelles technologies de pointe au pays

De nombreux acteurs utilisent actuellement des technologies innovantes pour renforcer la protection de leurs infrastructures. Raison pour laquelle, Spider Madagascar a conclu un partenariat stratégique avec Dahua Technology, le leader mondial dans les solutions de sécurité intelligentes et de surveillance, qui plus est présent dans plus de 180 pays.

« Nous sommes ainsi le distributeur exclusif de la marque Dahua à Madagascar. Ce qui permettra de présenter au public malgache les dernières innovations de cette marque en matière de vidéosurveillance, de contrôle d'accès et d'autres solutions de sécurité intégrées », a annoncé Danil Cheraly, le directeur général de Spider Madagascar faisant partie du groupe NP Akadin lors du lancement officiel de ces nouvelles technologies de pointe dans son showroom à Ankorondrano.

Objectif commun

Il s'agit notamment des dernières innovations technologiques en vidéo surveillance haute définition et en systèmes de contrôle d'accès intelligents. La gamme Dahua utilise la technologie IoT intégrant l'intelligence artificielle pour faciliter la reconnaissance faciale, la détection du périmètre et l'analyse du comportement, entre autres. « Grâce à ce partenariat avec Dahua, Spider s'engage à apporter des solutions de sécurité avancées, fiables et adaptées aux réalités malgaches », tient-il à souligner. Ces deux acteurs majeurs ont ainsi comme objectif commun de contribuer à l'amélioration de la sécurité à Madagascar en offrant des solutions de pointe.

Il est à rappeler que cette entreprise collabore avec des marques de renom sur le plan international afin d'offrir des solutions innovantes en électricité, en énergie renouvelable, en domotique et en sécurité. Son ambition est de devenir un leader en matière d'innovation technologique tout en étant le meilleur dans la branche de distribution de ces marques internationales. L'éducation des clients à consommer responsable constitue également son leitmotiv.