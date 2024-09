Maroc: M. Akhannouch s'entretient à New York avec le président de la FIFA

New York — Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a tenu, mardi à New York, une réunion avec le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, destinée à faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs au Mondial 2030 que le Maroc co-organise avec l'Espagne et le Portugal.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, tenue en marge de la 79è session de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Infantino s'est réjoui des projets en cours dans les différentes villes du Royaume, se disant "sûr que le Maroc sera un hôte magnifique".

À cet égard, le président de la FIFA a exprimé ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, "un passionné du football, comme tous les Marocains", pour tout ce qu'Il fait "pour notre sport, et pour le sport de tous les Marocains, le football". Rappelant que la décision du congrès de la FIFA concernant la Coupe du Monde 2030 est attendue au mois de décembre prochain, M. Infantino a indiqué que "suite à mes discussions, et comme on connait le Maroc, pays de football, tout est prêt".

"On va accueillir le monde chez nous au Maroc. C'est pour ça qu'on se réjouit déjà. De beaux projets, de beaux stades, des villes magnifiques, des gens qui vont accueillir tout le monde", a dit le président de la FIFA.