Maroc: New York - M. Bourita s'entretient avec son homologue rwandais

Nations Unies (New York) — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita s'est entretenu, mardi à New York, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Rwanda, Olivier Nduhungirehe.

Lors de cette entrevue, tenue en marge de la 79è session de l'Assemblée générale de l'ONU, les deux ministres se sont félicités des liens d'amitié et de solidarité qu'entretiennent Rabat et Kigali. Ils ont également exalté la qualité des sentiments d'estime et de respect qui caractérisent les rapports entre leurs chefs d'Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et le président de la République du Rwanda, Paul Kagame.

Les deux ministres ont également discuté des moyens visant à renforcer la coopération bilatérale en vue de s'aligner sur les aspirations des deux pays.

Cet entretien, qui s'inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre les deux parties, a constitué une occasion pour passer en revue l'état de la coopération entre les deux pays et aborder aussi les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

M. Bourita et son homologue rwandais ont relevé, avec satisfaction, leur convergence de vues sur les différentes questions évoquées, et ont insisté sur l'importance de renforcer la coordination dans les différentes plateformes multilatérales régionales et internationales.