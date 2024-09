Afrique: Youssou dial vice-président du Jaraaf de Dakar - «Mettre tous les ingrédients afin de réaliser de grandes performances »

Qualifié avec brio à la suite d'une double confrontation avec le Racing club d'Abidjan, le Jaraaf s'est projeté vers les phases de poules de la Coupe de la Coupe Caf. Youssou Dial, vice-président du club annonce que les « Vert Blanc » auront l'ambition de faire mieux que la place de quart de finaliste lors de la dernière participation en 2021.

Le Jaraaf mettra toutes les chances de son côté pour une participation à la phase finale de la Coupe de la confédération africaine de football (CAF). Qualifiés à l'issue de la double confrontation face au Racing club d'Abidjan, les « Vert et Blanc » ont l'ambition de faire mieux que lors de leur dernière participation avec en prime une place de quart de finaliste. Dans cette optique, son vice-président, Youssou Dial a indiqué que l'équipe de la Médina mettra tous les ingrédients afin de réaliser de grandes performances.

« Nous avons mis tous les ingrédients nécessaires pour passer le premier tour. Maintenant que nous sommes qualifiés en phases de poule, il va falloir revoir nos ambitions. En 2021, nous avions passé à la phase de poule et nous avons été éliminés de justesse en quart de finale. L'objectif cette saison est de faire mieux qu'en 2021 C'est vrai qu'il faudra avoir des ambitions. Nous allons rencontrer des grandes équipes. Le Jaraaf va mettre tous les ingrédients afin de réaliser de grandes performances. On prendra match après match et à chaque match on fera le maximum pour sortir un résultat positif. Maintenant, on attend sereinement le tirage. »

La réalisation de cet objectif passe selon, le dirigeant du Jaraaf, par une meilleure optimisation des moyens financiers qui seront mis à la disposition du club.

«C'est vrai, il y a le problème des moyens qui se pose quand on est qualifiés, on reçoit de l'argent de la CAF. Les déplacements seront entièrement à notre charge; l'organisation à Dakar sera également à notre charge. Il faudra optimiser les dépenses. Il est important de réaliser des performances », a-t-il souligné. Ses propos confortent ceux de l'entraineur Malick Daff qui estime que le véritable travail ne vient que de commencer pour le Jaraaf. « Nous allons maintenant nous concentrer sur la suite et bien nous préparer pour les phases de poules. Le travail ne fait que commencer», a-t-il prévenu.