Soudan: Coopération Conjointe entre le MNDH et la Section Africaine à Genève

Genève — La Sous-secrétaire du Ministère de la Justice, Mme Howaida Ali Cheffe de la délégation soudanaise participant aux réunions de la 57ème session du Conseil des droits de l'homme (CDH) à Genève, s'est réunie en marge des travaux de la session avec Mme Fatou Camara - Chef adjointe de la Section d'Afrique et responsable de la Section Afrique orientale et australe au sein du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme.

La cheffe de la délégation a donné des éclaircissements sur les tâches et les compétences du mécanisme national des droits de l'homme, dont la plus importante est la préparation des rapports périodiques et les réponses que le Soudan soumet aux mécanismes internationaux et régionaux dans le domaine des droits de l'homme. Elle a également évoqué la situation actuelle dans le pays, caractérisée par des attaques et des violations systématiques commises par la milice rebelle (Forces du Soutien Rapide-FSR).

Elle a montré les priorités imposées par les circonstances actuelles, qui nécessitent le renforcement des systèmes procéduraux et juridiques et des systèmes de suivi, de surveillance et de documentation liés aux droits de l'homme, ainsi que la coopération internationale dans les domaines de la lutte contre les crimes liés aux droits de l'homme, des enquêtes sur les crimes sexistes ciblant les femmes et les filles et la protection des droits des groupes les plus faibles, tels que les femmes, les enfants et les personnes âgées.

Elle a également abordé la dimension transfrontalière des violations dont le Soudan a été témoin et pas encore après les événements de 15 Avril 2023, y compris le transfert de biens pillés vers les pays voisins et l'activité de crimes transfrontaliers tels que le trafic d'êtres humains et de drogue et le transfert d'armes. Cela nécessite de travailler au renforcement des cadres de coopération internationale et régionale et de mettre en lumière ces violations.

De son côté, Mme Fatou Kamara a salué le rôle du Mécanisme National des Droits de l'Homme. Au cours de la réunion, elle a souligné la nécessité de coordination, de coopération, de soutien technique et de renforcement des capacités de ceux qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme. Elle a indiqué qu'elle porterait une attention particulière aux sujets abordés et construirait des projets complets à son bénéfice.