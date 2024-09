Guinée: Le pays réintègre l'Organisation internationale de la Francophonie trois ans après sa suspension

La Guinée réintègre l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) trois ans après sa suspension et le coup d'État militaire qui a renversé Alpha Condé. Une décision prise en assemblée extraordinaire présidée par la secrétaire générale, la rwandaise Louise Mushikiwabo.

Dans sa décision, l'Organisation internationale de la Francophonie enjoint la Guinée à « poursuivre ses efforts sur le volet des droits et des libertés » et motive sa décision par une volonté d'exprimer sa solidarité avec Conakry. Cette décision fait également suite à la présence en Guinée de plusieurs experts, chargés d'accompagner la transition sur différentes thématiques comme le fichier électoral ou l'organisation d'élections.

Oria Kije Vande Weghe, porte-parole de l'OIF, jointe par Victor Mauriat, s'explique sur la décision de l'OIF : « Ce qui a été décisif dans la décision des États, c'est de relever quand même l'implication et la volonté de la Guinée de sortir de la crise et de retourner à un ordre constitutionnel. Et la Guinée a toujours souhaité l'accompagnement de la Francophonie. Elle a souhaité l'implication de la Francophonie et c'est cette volonté qui est quand même déterminante pour une levée de suspension. »

D'autres États, suspendus, pourraient suivre le même chemin ?

« Ce mécanisme d'évaluation qui a été mis en place est en principe fait pour s'appliquer à tous les États suspendus, dit la porte-parole de l'OIF. La Guinée a été choisie du fait de l'évolution positive de son processus de transition, mais aussi de la facilité des relations qu'elle entretient avec les partenaires internationaux, dont l'OIF. Pour l'instant, c'est le seul pays qui s'est montré assez ouvert à une collaboration de ce type pour l'accompagnement de son processus de transition. Mais bien entendu que l'OIF est qu'ouverte et disponible à accompagner d'autres États suspendus pour un processus similaire. C'est tout le but de cette démarche. »

« L'OIF a toujours été très sensible à la cause de la Guinée parce que l'OIF a très tôt commencé à travailler avec nous, dit, de son côté, Morrissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères de la Guinée à Victor Mauriat. Les experts de l'OIF sont en Guinée depuis toujours. Ils sont là et nous travaillons ensemble. Et je voudrais remercier, au nom du président de la République de Guinée, tous les pays de l'Organisation internationale de la Francophonie. Je peux leur assurer que la Guinée ne décevra pas. La Guinée ne décevra aucun de ses partenaires. »

« Convivialité »

« L'OIF nous accompagne. Nous sommes dans l'explication, dans la convivialité, dans la confiance mutuelle. Je pense que quand on crée cela, les deux parties se respectent et on arrive toujours à des résultats comme ceux que nous avons ici », conclut Morrissanda Kouyaté.