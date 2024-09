Burkina Faso: Commune de Bobo - Le budget réajusté pour les besoins du moment

La délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso a tenu ,du 23 au 24 septembre 2024, sa troisième session ordinaire de l'année 2024. Elle a été consacrée à l'examen et à l'adoption de plusieurs délibérations et à des communications.

Les membres de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso ont examiné et adopté une vingtaine de délibérations à l'occasion de la 3e session tenue ,du 23 au 24 septembre 2024. Les délibérations portent entre autres, sur la devise et les armoiries de la ville de Bobo, le transfert des boutiques de rue dans le patrimoine communal et sur le 2e budget rectificatif de la commune, gestion 2024.

En outre, des communications relatives à la situation de la dengue et du paludisme ont été livrées aux délégués. A l'ouverture de la session, le lundi 23 septembre 2024, le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Kontogom, a souligné que la 3e session ordinaire est consacrée notamment à l'adoption du budget rectificatif qui est une exigence du code de la collectivité territoriale.

« Elle vise à réajuster la planification budgétaire pour pouvoir terminer l'année avec des lignes et des prescriptions qui vont nous permettre d'être plus opérationnelles. Nous avons aussi des délibérations à caractère financier que nous allons examiner et adopter, et une délibération qui se rapporte aux armoiries de la commune de Bobo-Dioulasso », a précisé le PDS de Bobo. S'agissant des armoiries, le PDS a ajouté que des réflexions se poursuivent, après celles d'une commission ad hoc qui avait été mise en place à cet effet pour proposer une devise qui reflète les réalités socioculturelles de Bobo-Dioulasso.

%

Laurent Kontogom a invité la population bobolaise à être aux côtés des autorités pour impulser un véritable développement de la ville de Sya. « Nous demandons à la population de Bobo-Dioulasso d'être à nos côtés au quotidien pour que nous puissions relever ensemble les défis du développement qui sont nombreux à tout point de vue surtout en matière de satisfaction des acteurs sociaux », a souhaité le Président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso.