Burkina Faso: Organisation des concours de la fonction publique - Le ministre Bassolma Bazié reconnaissant aux FDS

Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a effectué une tournée au camp Sangoulé-Lamizana et à la Base aérienne 511 de Ouagadougou, mardi 24 septembre 2024, dans la capitale, en reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité (FDS) dans l'organisation des concours de la Fonction publique au Burkina Faso.

Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, est reconnaissant aux Forces de défense et de sécurité (FDS) dans l'organisation des concours de la fonction publique au Burkina. En effet, il a effectué, une tournée au camp Sangoulé-Lamizana et à la Base aérienne 511 de Ouagadougou, mardi 24 septembre 2024, dans la capitale, en collaboration avec le Ministère de la Défense et des Anciens combattants (MDAC).

Bassolma Bazié a dit aller féliciter les FDS pour le travail et l'apport remarquable fournis et également s'imprégner des réalités et des conditions de travail, dans le déroulement des concours sur toute l'étendue du territoire burkinabè. Lors de ces visites, une présentation des critères de recrutement a été faite à la délégation ministérielle, en présence du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de Brigade Kassoum Coulibaly.

Le ministre en charge de la fonction publique a signifié que cette tournée a pour but de rassurer la jeunesse de mettre fin aux préjugés selon lesquels, les postes aux concours sont limités, il y a des magouilles ou des manipulations. Il a ajouté que cette initiative permet de toucher véritablement du doigt le travail qui a été abattu dans le cadre des concours. « Nous voulons de la ressource humaine pour servir l'Etat et de ce point de vue, il faudra que nous ayons des comportements qui apaisent le climat social. Il faut savoir que c'est un travail qui est fait pour la bonne gouvernance », a laissé entendre M. Bazié.

%

Gratitude aux FDA

Il a félicité le personnel de l'hôpital militaire « capitaine Halassane Coulibaly », au camp Sangoulé-Lamizana pour son implication dans les visites médicales des concours des corps paramilitaires et l'a exhorté à continuer de fournir des services de qualité professionnelle et humaine. A la Base aérienne 511 de Ouagadougou, le ministre en charge de la fonction publique a exprimé sa gratitude aux agents pour l'acheminement par voie aérienne des épreuves des concours de la Fonction publique.

« C'est énorme quand nous considérons la situation nationale où les Forces de défense aérienne (FDA) sont sollicités, de nuit comme de jour, pour des missions qui sont pressantes en termes de défense du pays, en termes d'appui aux FDS en soutien aérien, mais également accomplir des hauts vols de missions civiles », a-t-il déclaré. Bassolma Bazié a affirmé qu'il appartient véritablement à tous de se mobiliser comme un seul homme pour éradiquer le terrorisme du Burkina Faso.

« Cette visite nous permettra d'expliquer à l'ensemble des acteurs et aux jeunes que l'organisation des concours n'est pas de la mer à boire », a-t-il dit. Il a confié que malgré l'inaccessibilité de certaines zones, les sujets arrivent à bon port grâce à l'engagement des FDA. Le ministre en charge de la défense a indiqué que cette sortie de terrain a pour but de s'imprégner des réalités en rapport avec les examens médicaux d'incorporation des futures recrues des FDS.

Le général de Brigade, Kassoum Coulibaly a traduit sa satisfaction pour la présence de son collègue en charge de la fonction publique, à qui il a adressé ses félicitations pour son acte qui va galvaniser le personnel des FDS. « La porte de mon institution restera toujours ouverte à mon homologue. Je lui suis reconnaissant au nom du personnel de santé du camp militaire Sangoulé-Lamizana. Cette visite nous a permis de visiter les cliniques pour s'enquérir des conditions de travails », a laissé entendre le ministre en charge de la défense.