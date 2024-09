Ile Maurice: Un agent du FBI affecté à Maurice

«Enquêter et poursuivre les crimes financiers complexes.» Tel est l'intitulé d'un atelier d'une semaine lancé lundi par l'ambassade des États-Unis à Maurice, en collaboration avec le FBI. Cet événement, qui se déroule à la Mauritius Revenue Authority (MRA) Customs House à Port-Louis, rassemble des représentants de plusieurs agences mauriciennes, notamment la Financial Crimes Commission (FCC), la Mauritius Revenue Authority (MRA), la Financial Intelligence Unit (FIU), la police de Maurice (MPF) et le bureau du Directeur des poursuites publiques (ODPP).

L'atelier, qui se tient du 23 au 27 septembre, vise à renforcer les capacités des forces de l'ordre locales en matière de lutte contre les crimes financiers et la corruption. Des experts du FBI et du Département de la justice des États-Unis fourniront des formations pratiques sur les techniques d'enquête financière, les interviews, les techniques de poursuite, la comptabilité légale et l'exploitation des médias sociaux.

Lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur américain, Henry Jardine, a souligné l'importance d'améliorer les capacités d'enquête des forces de l'ordre mauriciennes pour faire face aux crimes financiers sophistiqués. Il a annoncé, pour la première fois depuis l'ouverture de l'ambassade américaine à Port-Louis en 1968, l'affectation d'un agent spécial du FBI à Maurice.

Un autre agent a également été assigné à l'ambassade américaine récemment rouverte aux Seychelles. Ces agents serviront de gestionnaires de programme et travailleront en étroite collaboration avec les autorités locales pour renforcer leurs capacités d'enquête sur le blanchiment d'argent, la corruption et d'autres crimes transnationaux.

L'ambassadeur Jardine a déclaré : «Les États-Unis s'engagent à aider les gouvernements de l'océan Indien occidental à renforcer leurs capacités d'enquête et de poursuite pour combattre le blanchiment d'argent et les crimes financiers. La présence permanente du FBI à Maurice et aux Seychelles témoigne de notre engagement à renforcer nos efforts de coopération pour lutter contre la corruption et les crimes transnationaux dans la région.»

Atelier intensif

Cet atelier représente une étape significative dans le partenariat entre les États-Unis et Maurice. Il vise à améliorer la capacité collective à faire face aux crimes financiers, souvent complexes et transnationaux, qui posent des risques importants non seulement pour l'économie mais aussi pour l'intégrité des institutions. Les crimes financiers, qu'il s'agisse de blanchiment d'argent, de corruption, de fraude ou d'infractions facilitées par la cybercriminalité, sapent la gouvernance, érodent la confiance publique et alimentent le crime organisé.

Au cours de cet atelier, les participants bénéficieront de techniques d'enquête avancées, fondées sur des études de cas réels, qui leur fourniront les compétences nécessaires pour démêler des réseaux financiers complexes impliquant de multiples juridictions et divers acteurs.

En outre, cet événement offre une occasion unique de renforcer l'interaction et le réseautage entre les différentes agences mauriciennes. Le partage d'informations et la collaboration sur des enquêtes conjointes sont essentiels pour lutter efficacement contre les réseaux criminels.

L'ambassadeur Jardine a également mis en avant l'importance de l'implication des procureurs dès les premières étapes de l'enquête. Cette approche permet de bâtir des dossiers solides, conduisant à des inculpations plus robustes et, in fine, à des taux de condamnation plus élevés.

La collaboration étroite entre les enquêteurs et les procureurs a montré des résultats probants à travers le monde, et il est espéré que cette stratégie profitera également à Maurice dans ses efforts de lutte contre la criminalité financière.

L'atelier marque le début d'un programme de deux ans, soutenu par le Bureau des affaires internationales de lutte contre les stupéfiants et de répression (INL) du Département d'État américain. Ce programme, qui comprend plusieurs sessions de formation à Maurice et dans d'autres pays de l'océan Indien occidental, vise à promouvoir la coopération entre les agences de la région et à améliorer leurs capacités à enquêter et à poursuivre efficacement la corruption et les crimes financiers complexes.

Sudhamo Lal, directeur général de la MRA, a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par le gouvernement américain à travers cette formation : «Nous nous engageons à renforcer et à doter notre personnel des outils et techniques nécessaires pour atteindre les résultats escomptés. Je suis convaincu que les participants de cette formation acquerront de nouvelles connaissances et compétences sur l'enquête et la poursuite des crimes financiers complexes grâce aux experts du FBI.»

Cet atelier symbolise le renforcement des relations entre les États-Unis et Maurice dans la lutte contre les crimes financiers. Il offre non seulement une plateforme d'apprentissage, mais aussi de collaboration, renforçant les liens entre les deux nations dans leur combat commun contre la corruption et le crime transnational.