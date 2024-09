Ile Maurice: Volley-ball - Une réussite totale !

Le cours pour entraîneurs de niveau 2 organisé par la Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB) du 17 au 21 septembre 2024 a été une réussite, car les 33 stagiaires ont obtenu leur diplôme. Cette formation a été dirigée par l'Autrichien Hansi Huber, instructeur de la Fédération internationale de Volley-Ball (FIVB) au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas.

Les stagiaires étaient issus de divers horizons. Certains sont déjà des entraîneurs, d'autres des joueurs en activité qui songent à devenir entraîneurs et aussi des professeurs de sport. Il est bon de rappeler que Hansi Huber n'est pas un inconnu à Maurice. En effet, l'Autrichien avait dirigé un camp d'entraînement à l'intention de nos sélections de beach-volley en vue des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) de 2019 à Maurice. Aussi, plus de dix ans de cela, son père, Johann, était venu dans l'île pour animer un atelier de travail à l'intention des jeunes joueurs de beach-volley.

Hansi Huber a remercié le Comité Olympique Mauricien (COM) et le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse et des Sports (MAJSL) de lui avoir donné l'occasion d'animer cette formation. «J'aimerais bien revenir parce que j'aime beaucoup l'île Maurice et les Mauriciens », a-t-il lancé.

« J'ai été agréablement surpris, car j'ai vu que les joueurs que j'avais connus en 2019 ont bien progressé. En ce qu'il s'agit de la participation aux compétitions internationales, la situation est toujours similaire, des fois il y a le budget pour y aller et d'autres fois non. Le niveau du coaching est aussi meilleur qu'il y a cinq ans. Mon rôle lors de cette formation était d'apprendre aux stagiaires comment enseigner la pratique du volley. Qu'ils soient en mesure de coacher au niveau national. Il a été question de tactiques et des nouvelles techniques du volley. Ce n'était pas la base, mais un niveau plus sophistiqué. Je suis convaincu que tout le groupe a été capable de comprendre ce qui lui était enseigné et qu'il serait capable de le transmettre à la nouvelle génération. Tout le monde a réussi l'examen. J'ai dit aux stagiaires qu'ils doivent avancer pas à pas. Il y a encore du travail à faire dans l'île pour trouver des joueurs talentueux, les former afin qu'ils puissent évoluer au sein de la sélection nationale et disputent des compétitions internationales. Le partage de leurs connaissances avec des joueurs et d'autres entraîneurs va permettre d'améliorer le niveau du volley à Maurice », a déclaré celui qui est instructeur de la FIVB depuis une dizaine d'années.

%

« Ce morceau de papier que vous recevez est important, mais ce n'est pas tout. Le plus important ce sont les connaissances que vous avez acquises. Et maintenant, il faut que vous partagiez ces connaissances. Le but est d'élargir la base des pratiquants de volley, emmener le maximum de de jeunes vers la pratique de ce sport. Vous avez la mission d'encadrer les enfants qui vont pratiquer le volley. Le coach est un team leader», a déclaré Fayzal Bundhun, président de la FMVB.

Il a ensuite remercié tous ceux qui ont rendu possible la tenue de ce cours, notamment la Solidarité Olympique qui l'a financé à travers le Comité Olympique Mauricien (COM), le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (MAJSL) qui a mis à disposition le gymnase et la salle pour le cours, ainsi que Hansi Huber. Il a salué la participation des cinq stagiaires venant de Rodrigues et regretté qu'il n'y ait pas eu davantage d'éléments féminins inscrits. « Normalement, la FIVB demande à ce qu'il y ait une parité », a-t-il précisé.

Impressions

Rachel Christine (ex-libéro de la sélection nationale et entraîneur des jeunes du Quatre-Bornes VBC :

«J'ai décidé de m'investir un peu plus au niveau du coaching cette année. Je prends ma retraite comme joueuse. C'est naturel que la prochaine étape soit le coaching. Je veux partager ma passion avec les autres, les jeunes surtout. Je travaille d'ailleurs depuis quelques mois avec des jeunes filles et garçons entre 9 et 16 ans au sein du Quatre-Bornes VBC. Et puis, petit à petit, avec l'expérience que je vais acquérir, je travaillerai avec les seniors par la suite. Ce cours va m'aider dans cette optique. C'était très intéressant. La fédération m'a offert l'opportunité de le suivre sachant que je n'avais pas encore le niveau 1. C'était une très bonne expérience, vraiment bénéfique pour moi au vu de mes nouveaux projets. »

Patrick Athion (entraîneur-joueur du CS Mahébourg) :

« Je voulais améliorer mes connaissances en coaching, car je suis déjà entraîneur-joueur du Club Sportif de Mahébourg. Nous avons eu la chance d'avoir un bon formateur en la personne de Hansi Huber qui a, notamment, entraîné la sélection des moins de 21 ans d'Allemagne. Il a de bonnes références. Il nous a expliqué les différentes étapes dans le coaching. J'aime aider les jeunes. C'est ce que je fais à Mahébourg. Je repère les jeunes talents et j'essaye de les faire progresser. Ce certificat est important. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai d'ailleurs déjà corrigé certaines choses que je faisais avec mon équipe. Ce sera un grand plus, car nous allons évoluer en premiere division la saison prochaine. C'est une étape assez difficile. L'idée est de survivre chez l'élite dans un premier temps parce que c'est la première fois que nous allons évoluer à ce niveau. Nous conservons la même ossature et nous devrons encore apprendre. Je vais agir exclusivement comme coach désormais et je ne foulerais le terrain que si c'est vraiment essentiel. À 45 ans, je dois reconnaître que le corps ne suit plus. Hansi est très ouvert, ludique et explique les choses bien en détails. Il est très clair dans toutes ses explications. Il fait des analyses en vidéo, ce qui aide beaucoup. J'aime bien son approche. »

Les stagiaires

Gilbert Alfred, Patrick Athion, Dominic Brasse, Ismael Bundhun, Sachindeo Busgeeth, Hensley Casimir, Arnaud Cathan, Rachel Christine, Khushamsing Chundunsing, Joseph Emilien, Rachel Etiennet, Kishan Jeetun, Gopalraz Jugessur, Dario Juste, Clarel Lanappe, Thiery Larose, Lucy Latour, Nicolas Latour, Sandrine Lazarre, Nathalie Létendrie-Laurette, Eric Louise, Patrick Magny, Stéphane Moonisamy, Henley Perrine, Bertrand Samoisy, Vineshsing Seeparsad, Pazhani Simanassamiane, Gino Sophie, Michel Tanner, Deborah Vuillemin, Rino Vydelingum, Dylan Vydelingum, Rajen Yallapah