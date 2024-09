Ile Maurice: «J'ai frappé à la porte de plusieurs autorités, aujourd'hui ma fille est entre la vie et la mort»

L'état de santé de l'adolescente qui a été agressée à coups de couteau lundi inspire de vives inquiétudes. Elle a eu le poumon perforé et des blessures au niveau du coeur. Elle a dû subir une intervention chirurgicale de plusieurs heures et a été placée sous respiration artificielle à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses.

Cette habitante de Baie-du-Tombeau de 15 ans a été agressée au couteau en pleine rue, à St-Malo, Baie-du-Tombeau, par son ex-petit ami, Ericsson Cupidon, 18 ans, alias Sinois, qui habite à proximité de la mineure. L'incident a eu lieu alors que la jeune fille revenait du collège et rentrait chez elle.

Selon la mère de l'adolescente, le suspect harcelait sa fille et n'a pas accepté que cette dernière mette un terme à leur relation. Elle confie avoir porté plainte plusieurs fois à la police, à la brigade pour la protection de la famille et à la Child Development Unit ( CDU). «J'ai frappé à la porte de plusieurs autorités afin de trouver une solution à ce problème. Ma fille ne voulait plus se rendre à l'école. Elle vivait dans la peur. Elle n'osait pas sortir seule. Elle hésitait à se rendre à la boutique», confie la mère de l'adolescente.

«Si on avait agi, ma fille ne serait pas en danger de mort. Le suspect avait dit à ma fille qu'il ne la laisserait pas tranquille. J'avais demandé à ma fille de mettre un terme à cette relation pour éviter des problèmes. C'est ainsi qu'elle a dit au jeune homme qu'elle ne pourrait plus continuer à sortir avec lui. Il est devenu violent. Il a dit qu'il ne la laisserait pas en paix. Il l'a même déjà séquestrée.»

La mère de l'adolescente raconte que lundi, elle était morte d'inquiétude alors qu'elle préparait à manger. «J'ai regardé l'heure, il était environ 16 h 30, ma fille n'était toujours pas rentrée de son collège qui se trouve à Triolet. J'ai demandé à sa soeur aînée de l'appeler, en même temps une personne est venue nous avertir que m'a fille avait été agressée. Mon aînée a accouru et l'a vue dans une mare de sang dans la rue. Des volontaires ont aidé pour la transporter à l'hôpital. Elle n'a pu boire un verre d'eau en sortant de l'école. Alors qu'on la conduisait au bloc opératoire avec toute sa douleur, elle m'a dit de ne pas pleurer et de veiller sur ma santé.»

Sollicitée, une source policière confirme que la mineure était suivie depuis 2022 à la suite de «behavioural concern» par un psychologue et que le suivi avait été arrêté l'année dernière avec l'amélioration du comportement de la jeune fille.

Du côté du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, on explique qu'après cet incident, le ministère de tutelle apportera un nouveau soutien psychologique à l'adolescente et sa famille. Il a également ouvert une enquête.

Ericsson Cupidon a été arrêté hier par la police de Port-Louis Nord pour tentative de meurtre. Un couteau a été sécurisé par les enquêteurs. Il devrait être inculpé devant la justice aujourd'hui. L'enquête est placée sous la supervision des surintendants de police Bansoodeb, Badal et Ramsawock et de l'assistant commissaire de police Oozeer.