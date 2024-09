Togo: Un événement catalyseur pour l'innovation au pays

La 5e édition de l'Indaba X Togo, un événement clé dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et de la transformation numérique, se déroulera du 7 au 9 novembre 2024 à Lomé.

Elle est organisée par la Communauté Togolaise d'Intelligence Artificielle (CoTIA).

L'Indaba X Togo représente une opportunité pour les chercheurs, développeurs, étudiants et entrepreneurs de se rencontrer, d'échanger des idées et de collaborer sur des projets innovants en lien avec l'intelligence artificielle et son impact sur le développement économique et social du Togo.

L'événement bénéficie du soutien du ministère de l'Economie numérique et de la Transformation digitale, à travers l'Agence Togo Digital.

Pendant ces trois jours, les participants auront l'occasion d'assister à une série de conférences, ateliers et panels animés par des experts locaux et internationaux. Les thématiques abordées iront de l'utilisation des données à l'impact des nouvelles technologies sur divers secteurs clés tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, et bien d'autres.

L'Indaba X Togo servira également de vitrine pour exposer à la fois les réussites et les défis auxquels fait face le Togo dans l'adoption des nouvelles technologies.

Cette rencontre se présente comme un véritable catalyseur pour la croissance de l'intelligence artificielle au Togo, en contribuant à créer une communauté forte de professionnels et d'experts engagés à utiliser la technologie pour résoudre les problèmes concrets de la société.