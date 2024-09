Togo: Coopération entre l'OTR et les pays de l'AES

Une réunion entre les services douaniers du Togo et ceux des pays membres de la Confédération des États du Sahel (AES) s'est ouverte ce mardi à Lomé. Cette rencontre réunit les délégations douanières du Mali, du Niger, et du Burkina Faso, respectivement représentées par Amadou Konate, Oubandawaki Abou, et Maouloud Zoubga.

Durant quatre jours, les responsables de ces Etats vont évaluer l'interconnexion des systèmes informatiques de leurs administrations douanières respectives.

Ce travail vise à améliorer les échanges d'informations et à fluidifier les opérations douanières.

La réunion fait suite à la signature d'un accord à Niamey il y a quelques mois, qui vise à inclure le Togo dans le cadre de l'interconnexion déjà existante entre les pays de l'AES, leur offrant ainsi une porte d'accès supplémentaire via le Port autonome de Lomé.

L'Office Togolais des Recettes (OTR), qui regroupe les services des douanes et des impôts au Togo, considère cette interconnexion comme une opportunité cruciale.

Selon Philippe Kokou Tochodiè, commissaire général de l'OTR, les échanges commerciaux entre le Togo et les pays membres de l'AES représentent actuellement 74% des échanges du Togo avec ses partenaires, contre 64% il y a cinq ans, soit une progression de 10%.

Ces chiffres soulignent l'importance de l'amélioration de la fluidité et de la sécurité des échanges commerciaux dans la région. L'interconnexion entre les systèmes douaniers permettra non seulement de faciliter les échanges, mais aussi de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude, tout en fournissant des statistiques fiables pour orienter les politiques économiques et commerciales.

Grâce à cette initiative, le système douanier togolais sera plus performant, notamment en termes de sécurité et d'efficacité. L'interconnexion des systèmes douaniers vise à réduire les retards, à améliorer la gestion des flux de marchandises, et à garantir une meilleure transparence des échanges.

Pour les pays membres de l'AES, qui ambitionnent de quitter la Cédéao, ce projet s'inscrit dans une démarche de modernisation et de renforcement des capacités des administrations douanières.