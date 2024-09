Sénégal: L'UNESCO relève les 'initiatives durables' sous l'ère Amadou Mahtar Mbow

Dakar — L'ancien Directeur général de l'UNESCO (1974-1987) Amadou Mahtar Mbow a fortement contribué à la renommée de l'organisation onusienne par ses "initiatives durables", a souligné, mardi, la directrice générale de cette organisation, Audrey Azoulay.

Elle a salué la mémoire d'un "artisan de l'égalité entre les peuples" après le décès mardi de M. Mbow à l'âge de 103 ans. Elle a rappelé que son ère est marquée par des "initiatives durables" telles que le Programme international pour le développement de la communication (PIDC) créé en 1981.

Le PIDC a encouragé les conditions favorables à l'essor des médias dans les pays en développement, en transition, en situation de conflit et de post-conflit. Le programme apporte son soutien à des projets médiatiques tout en cherchant à garantir un environnement sain pour le développement d'une presse libre et pluraliste.

"Amadou Mahtar MBow plaide aussi avec force en faveur d'un +Nouvel ordre mondial de l'information et de la communication+ - l'information internationale étant alors exclusivement fournie par cinq grandes agences de presse toutes situées en Europe et en Amérique du Nord avec pour conséquence que le flot de nouvelles circule essentiellement du Nord vers le Sud", rappelle la directrice dans un communiqué de presse de l'UNESCO transmis à l'APS.

Selon le document, le mandat du premier Africain à avoir dirigé une organisation internationale de cette envergure, est aussi marqué par la création du Comité du patrimoine mondial, institué par la Convention du patrimoine mondial de 1972 et établi en 1976.

Il signale la mise en place deux ans plus tard du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale.

Selon l'UNESCO, c'est aussi sous le mandat d'Amadou Mahtar Mbow que sont désignées les premières "Réserves de biosphère"', aires protégées reconnues par l'UNESCO comme régions modèles conciliant la conservation de la biodiversité et le développement durable.

''Nous lui devons notamment l'oeuvre scientifique monumentale qu'est l'Histoire générale de l'Afrique, qui a donné au monde et plus particulièrement aux Africaines et aux Africains un moyen de s'approprier leur histoire et de se projeter vers l'avenir", a ajouté la directrice de l'UNESCO.

Audrey Azoulay a adressé ses condoléances à ses proches, à ses amis et à ceux nombreux amis, à l'UNESCO et ailleurs, qui voyaient en lui "un modèle de pensée et d'action".

Amadou Mahtar Mbow est décédé dans la nuit de lundi à mardi à Dakar.