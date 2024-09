Sénégal: Le Forum international de la jeunesse 'Eurasia Global' s'est ouvert dans la ville russe d'Orenbourg

Orenbourg (Russie), 24 sept. (APS) - Plus de 500 participants, russes et étrangers, prennent part depuis ce mardi, à Orenbourg, en Russie, à la neuvième édition du Forum "Eurasia Global", axée sur le développement de la coopération jeunesse entre les régions russes et différents Etats du monde.

Issus de 130 pays et de 89 régions russes, ces participants auront droit à des programmes dans les domaines culturels et éducatifs. La rencontre rassemble des jeunes professionnels en journalisme, science politique, relations internationales, industries créatives, sports, etc.

Elle se tient du mardi à dimanche à Orenbour, une région située à quelque 1 200 kilomètres de Moscou. Cette région a la particularité de se trouver entre deux continents, l'Europe et l'Asie, un fait qui illustre les échanges euro-asiatiques. La mission principale du forum est de créer une plateforme de communication constructive entre les jeunes de différents pays et de discuter des visions de l'avenir basées sur les traditions et le principe de l'égalité souveraine des Etats.

Les activités seront marquées par des panels autour de thèmes engageant la jeunesse, des ateliers de travail et de réflexion ainsi que des tables rondes.

Au sortir des travaux, les participants pourront améliorer leurs connaissances dans les domaines des relations internationales et de la coopération humanitaire. Ils pourront aussi disposer de compétences dans le domaine du dialogue interculturel, selon les organisateurs.

Ce forum se veut une plateforme permettant aux jeunes d'acquérir les connaissances nécessaires à la conception d'initiatives internationales de jeunesse afin de pérenniser l'organisation de pareilles rencontres. Une finalisation d'un programme de mécénat culturel conçu dans le cadre de la préparation du Festival mondial de la jeunesse, tenu en mars dernier, à Sotchi, figure aussi dans l'agenda du forum.

L'évènement est initié par l'Agence fédérale pour la jeunesse de la Fédération de Russie de concert avec le gouvernement de la région d'Orenbourg et le directoire du Festival mondial de la Jeunesse.