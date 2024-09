Congo-Kinshasa: Commissaire divisionnaire Mushid - « Nous sommes engagés à aider le Gouvernement à maitriser les effectifs de la PNC au pays »

Le chef de l'Inspection générale de la police nationale congolaise (PNC), le commissaire divisionnaire Philémon-Patience Mushid a affirmé, mardi 24 septembre, que cette institution est engagée afin d'aider le Gouvernement à maitriser les effectifs de la police à travers toute l'étendue du territoire national.

Il a fait cette déclaration à l'issue de la formation d'une dizaine de cadres de cette Inspection, par l'Institut français de formation en sécurité THEMIIS.

Cette séance de remise à niveau qui était organisée en collaboration avec l'École supérieure d'administration militaire, a notamment porté sur les méthodes et les processus de préparation et de conduite des audits externes et de contrôle interne.

Selon cet officier, toutes les formations organisées au bénéfice des inspecteurs du corps de police, visent à les rendre encore plus professionnels, et plus efficaces afin qu'ils travaillent suivant le standard international.

« Ils doivent être professionnels, nous voulons les ramener à travailler au standard international pour être plus efficace comme les autres services d'audit et contrôle au niveau international », s'est-il réjoui.

Philémon-Patience Mushid indique que ces agents de Police ont appris des méthodes, des procédures et des astuces pour mieux réaliser les audits et les contrôles internes. Ce qui permettra à la police de maitriser l'ensemble de ses effectifs en RDC, car jusqu'à ce jour, il est difficile de dire avec exactitude leur nombre.

« Vous savez que le problème des effectifs, c'est l'épine dorsale. Nous devons tout faire pour que le Gouvernement congolais puisse savoir combien de policiers fonctionnent sur toute l'étendue du pays », ajouté le commissaire divisionnaire Philémon-Patience Mushid.