Nations Unies (New York) — Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a réaffirmé, mardi à New York, l'engagement du Maroc à parvenir à une solution politique définitive au différend régional artificiel autour du Sahara, basée exclusivement sur l'initiative marocaine d'autonomie, dans le cadre de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du Royaume.

Dans sa déclaration au nom du Maroc à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Akhannouch a rappelé les constantes de la position du Royaume telle que réaffirmée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Secrétaire général de l'ONU: Aucun processus politique n'est possible en dehors du cadre des tables rondes définies par les Nations Unies, avec la pleine participation de l'Algérie, ni de solution en dehors du cadre de l'initiative marocaine d'autonomie, ni de processus politique sérieux sans le retour des milices armées au cessez-le-feu, comme le réclament les membres du Conseil de sécurité.

Il a en outre mis en avant le soutien constant et grandissant de nombreux pays à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l'initiative d'autonomie, affirmant que cette dynamique internationale envoie un message clair aux autres parties et à l'ONU qu'il est temps d'avancer vers une solution politique sur cette base, à travers le processus des tables rondes et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Une telle solution est seule à même de baliser la voie vers de nouvelles perspectives de développement pour l'ensemble de la région, a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a en outre fait part du soutien du Maroc aux efforts du Secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel pour relancer le processus des tables rondes politiques, avec ses quatre participants, en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis à ce différend régional, conformément à la résolution 2703 du Conseil de sécurité.

Le chef de gouvernement a, par ailleurs, mis en avant la dynamique de développement que connaît le Sahara marocain, l'une des plus élevées au niveau national, à la faveur des projets d'envergure réalisés dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud.

M. Akhannouch a enfin mis en avant la participation active et agissante des populations locales, à travers leurs représentants démocratiquement élus, dans la vie politique et socio-économique, reflétant ainsi leur plein attachement à l'intégrité territoriale du Royaume et à la marocanité du Sahara.