Afrique: L'Angola réaffirme l'importance d'une nouvelle architecture financière mondiale

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a réaffirmé mardi, à New York (États-Unis), la volonté de l'Angola de participer à la construction d'une nouvelle architecture financière internationale, au sein de laquelle une collaboration plus étroite entre les États est requise.

Intervenant lors du débat général de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'homme d'État angolais a affirmé que la nouvelle architecture vise à lutter efficacement contre les flux de capitaux illicites, « qui est souvent entravée de manière incompréhensible par les pays qui détiennent les fonds sous leur contrôle ».

« Il est important de noter que les ressources issues du recouvrement d'avoirs ont un effet direct sur la mise en oeuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) et, par conséquent, sur l'amélioration des conditions de vie des populations.

Il a souligné que l'Angola a réalisé de grands progrès dans la lutte contre la corruption, avec des cas concrets de citoyens jugés et condamnés, qui ont vu leurs biens saisis au profit de l'État, grâce aux condamnations prononcées par les tribunaux et confirmées par la cour d'appel compétente.

Récupération d'actifs

En ce qui concerne le recouvrement d'avoirs, il a souligné que l'Angola a connu deux succès dans lesquels le pays a compté sur « une attitude très responsable et un respect de notre souveraineté de la part des autorités du Royaume-Uni, qui ont restitué à l'Angola 2,5 milliards de dollars, qui se trouvaient dans une banque à Londres, il n'est que juste de le reconnaître publiquement devant cette tribune mondiale».

%

Il a ajouté que, malheureusement, tous les pays qui ont accepté de recevoir ces avoirs corrompus, sans s'interroger à l'époque sur leur origine, et certains d'entre eux ne respectent pas aujourd'hui les peines des tribunaux angolais, qui sont obligatoires.

Il a également mentionné que certains de ces pays remettent en question la crédibilité de tribunaux angolais, voulant presque réviser les décisions prises par eux, comme s'il s'agissait d'instances d'appel extraterritoriales.

« Ces actifs sont la propriété de nos États déjà appauvris tout au long de la période coloniale. Nous continuerons donc à lutter de toutes nos forces pour la récupération des actifs détournés du trésor public et qui sont nécessaires à la construction d'écoles, d'hôpitaux, d'énergie et d'eau, de routes et autres infrastructures », a-t-il conclu.

La 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a débuté ce mardi au à New York, se poursuivra jusqu'au 30 septembre.

Les débats de cette séance sont présidés par le diplomate camerounais Philémon Yang et portent sur le thème « Ne laisser personne de côté : agir ensemble pour faire progresser la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations présentes et futures ».

Durant cette période, les chefs d'État et de gouvernement prendront la parole à l'Assemblée générale, se penchant sur des questions importantes pour les États membres.

Les Nations Unies ont été officiellement créées le 24 octobre 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le but de promouvoir la coopération internationale et de prévenir un autre conflit de ce type. L'organisation compte actuellement 193 États membres.