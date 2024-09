Angola: Le succès du tourisme dépend de l'hospitalité - Ministre

Luanda — Le succès de l'industrie touristique angolaise dépend principalement de l'hospitalité et de l'expérience dont jouissent les voyageurs qui visitent l'Angola, un pays doté d'innombrables ressources touristiques naturelles et d'une richesse culturelle, a défendu le ministre du Tourisme, Márcio Daniel.

Intervenant au séminaire de formation sur l'Accueil Touristique, qui se déroule du 23 au 25 de ce mois, à Luanda, le gouvernant a ajouté que l'hospitalité et le professionnalisme démontrés dans le premier contact que nous avons avec les touristes, depuis les aéroports, les ports et frontières terrestres, sont essentiels pour créer une expérience positive et encourager les touristes à revenir dans le pays, en plus de transmettre une bonne impression aux autres visiteurs.

Selon le ministre, l'hospitalité, le sourire, le service soigné et l'attention aux détails peuvent être les différences qui feront qu'un touriste choisisse l'Angola comme destination.

Il a ajouté que le secteur a l'initiative de promouvoir des activités de formation dans le domaine de l'accueil, dans le but de fournir aux agents et autres participants au processus d'accueil touristique les outils nécessaires pour garantir un accueil exemplaire qui respecte la sécurité, la légalité et valorise le bien- être, le respect des différences culturelles et l'empathie.

Pour Márcio Daniel, les officiers et les professionnels des institutions des postes frontaliers sont des acteurs qui jouent un rôle fondamental et déterminant dans l'industrie du tourisme, car ils sont les premiers agents en contact permanent avec les touristes.

Il a considéré le tourisme comme l'une des industries mondiales les plus dynamiques et les plus prometteuses, car il favorise les échanges culturels et constitue un pilier essentiel pour la croissance économique et sociale des nations.

Il a rappelé que le Plan de Promotion du Tourisme (PLANATUR) 2024-2027 définit cinq priorités pour le secteur, avec un accent sur la formation et la qualification des professionnels du tourisme, qui prévoit des actions de formation technique destinées aux acteurs et agents directs et indirects de la chaîne d'accueil au touriste.

Le séminaire de formation en Accueil Touristique s'adresse aux agents d'accueil et autres acteurs du processus d'accompagnement touristique, afin de garantir un haut niveau de compétences et de contribuer à augmenter le flux touristique et à projeter positivement l'image de l'Angola comme destination touristique d'excellence.

L'initiative de formation, qui s'inscrit dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale du tourisme, qui sera commémorée le 27 septembre, s'inscrit dans le cadre du premier objectif établi par PLANATUR, visant à développer des actions de qualification technico-professionnelle dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie.

L'événement central de la Journée mondiale du tourisme en Angola aura lieu dans la province de Huila et comprendra plusieurs ouvertures d'hôtels, des excursions, des itinéraires touristiques, des ateliers, des séminaires et des moments culturels.

Cette année, la célébration a pour devise « Tourisme et paix », dans le cadre d'une initiative de l'Organisation mondiale du tourisme.