Maroc: Le pays maintient ses taux d'intérêt et surveille l'impact de la baisse de juin

La Bank al-Maghrib maintient son taux d'intérêt directeur à 2,75 % après la baisse surprenante de juin, et surveille l'inflation au-dessus de l'objectif, à 1,7 % en août.

La première baisse de taux depuis 2020 vise à stimuler la croissance économique dans un contexte d'investissements pour la reconstruction après le tremblement de terre et les préparatifs de la Coupe du monde de football de 2030.

La banque centrale prévoit une baisse potentielle des taux dans le contexte de la hausse des prix de l'énergie et des effets de l'augmentation des salaires sur les perspectives économiques.

La banque centrale du Maroc, Bank al-Maghrib, a maintenu son taux d'intérêt directeur à 2,75 % lors de sa réunion trimestrielle de politique générale, maintenant sa position après une réduction surprise des taux en juin. La banque centrale évalue l'effet de la réduction précédente sur l'inflation, qui reste supérieure à son objectif de 1,3 %, s'établissant à 1,7 % en août.

La baisse des taux de juin était le premier assouplissement monétaire depuis 2020, dans le cadre d'un changement stratégique visant à soutenir la croissance économique. Avec des plans ambitieux de dépenses publiques en cours pour reconstruire les zones endommagées par le tremblement de terre de l'année dernière et les préparatifs pour accueillir conjointement la Coupe du monde de la FIFA 2030, une autre réduction des taux est attendue.

La banque a cité l'incertitude dans les perspectives, y compris les préoccupations concernant la hausse des prix mondiaux de l'énergie et l'impact des augmentations de salaires au niveau national. Les activités non agricoles continuent de se redresser, soutenues par les investissements privés et publics attendus.

Points clés à retenir

La banque centrale du Maroc adopte une approche prudente en maintenant les taux d'intérêt tout en surveillant l'inflation et la reprise économique. Alors que le pays entre dans une nouvelle phase d'investissement, en particulier dans les projets de reconstruction et d'infrastructure, une nouvelle baisse des taux est probable d'ici la fin de l'année pour soutenir la croissance. Toutefois, l'incertitude concernant les prix de l'énergie et les augmentations de salaires pourrait influencer les futures décisions de politique monétaire.