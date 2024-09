Madagascar: AFG Holding finalise le rachat de cinq filiales Access

L'Atlantic Financial Group (AFG), holding basée en Côte d'Ivoire, rachète les activités de microfinance de cinq filiales du groupe Access, notamment chez Accès Banque Madagascar. Le groupe ivoirien étend ainsi ses activités.

Les négociations ont duré quatre ans. Depuis 2020, c'est une transaction d'envergure qui s'est préparée. Elle s'est finalisée la semaine dernière avec l'annonce par l'Atlantic Financial Group (AFG Holding) de la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Access Holding (basée en Allemagne) et l'ensemble de ses filiales en Afrique, fait savoir la compagnie dans un communiqué de presse. Ces filiales sont basées dans cinq pays africains, notamment celles d'Accès Bank situées au Liberia, au Nigeria, en Zambie, au Rwanda et à Madagascar. Léon Konan Koffi, président du conseil d'administration de AFG Holding, estime qu'il s'agit d'une reconnaissance de la stature du groupe ivoirien sur le continent et marque aussi une extension de ses activités.

« Cette acquisition représente une étape importante dans notre ambition de devenir un groupe bancaire panafricain intégré, offrant des services de pointe entièrement numériques », a-t-il déclaré. Selon lui, cette collaboration sera également une porte ouverte à l'inclusion financière.

Exemple éclatant

« Nous sommes convaincus que la synergie de nos compétences respectives permettra de générer un impact significatif dont bénéficieront assurément nos clients et partenaires. Avec cette acquisition d'un acteur clé de la microfinance en Afrique, AFG est désormais outillé pour contribuer pleinement à l'inclusion financière des populations dans ses pays d'implantation, couvrant désormais tous les niveaux de financement », ajoute-t-il. Pour sa part, Thomas Engelhardt, PDG d'Access Holding, a affirmé que

%

« depuis sa création en 2006, Access Holding a octroyé plus de neuf millions de prêts pour un montant total de plus de seize milliards d'euros et a donné un exemple éclatant de la manière dont la finance responsable, l'inclusion financière et l'innovation peuvent avoir un impact positif sur la vie des micro et petites entreprises et sur les économies locales ». Du côté d'Access Holding, cette transaction rassure les investisseurs dans l'optique d'étendre toujours plus l'accès au financement.

D'après l'agence Ecofin, « les actifs combinés dépassent les 150 millions d'euros (167,4 millions $), avec un portefeuille de prêts de 135 millions d'euros à décembre 2023 ». Ce remodelage du paysage financier se fera néanmoins en douceur. LFS Advisory GmbH garantira et assurera ainsi la continuité des opérations avec l'équipe de direction d'Access Holding ainsi que celle des filiales cédées. Selon le Dr Bernd Zattler, associé de LFS, « notre implication contribuera à assurer une transition en douceur de la propriété et un soutien continu aux micro et petites entreprises ».