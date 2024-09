Congo-Kinshasa: ONU - Les attentes diplomatiques de Félix Tshisekedi à la 79e session de l'Assemblée générale

La 79e Assemblée générale des Nations Unies a ouvert ses portes ce mardi 24 septembre et se poursuivra jusqu'au 30 septembre 2024. Parmi les dirigeants présents, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, prend la parole aujourd'hui, 25 septembre. Au programme : la gouvernance de l'ONU, la crise sécuritaire dans l'est de la RDC et les relations avec le Rwanda.

C'est la cinquième fois que Félix Tshisekedi s'exprime à la tribune des Nations unies. Hormis l'année 2020, marquée par la pandémie de Covid-19, il n'a jamais manqué ce rendez-vous.

D'après ses conseillers, son discours devrait à nouveau dénoncer les inégalités au sein de l'ONU, avec un accent particulier sur la réforme du Conseil de sécurité. L'année dernière, il avait appelé à un élargissement du Conseil, en intégrant notamment deux représentants africains. Le Congo regarde de près l'une de ces places.

Un discours axé sur la réforme et la crise dans l'est

Sur le plan national, le président congolais mettra l'accent sur la crise humanitaire et sécuritaire dans l'est du pays, où les tensions avec le Rwanda persistent. Il est probable qu'il appelle de nouveau à des sanctions contre Kigali, dans un contexte où les pourparlers de Luanda, soutenus par les États-Unis, l'Union européenne et l'Union africaine, sont perçus comme le cadre le plus adapté pour une solution négociée.

Au-delà de la sécurité, Félix Tshisekedi a multiplié les contacts diplomatiques depuis son arrivée aux États-Unis. Il a déjà rencontré son homologue polonais pour discuter de projets dans le domaine du numérique et de la surveillance des frontières, et d'autres rencontres sont prévues, notamment sur les questions économiques et les minerais stratégiques.