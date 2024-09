Madagascar: Toliara - Trois candidats se manifestent

À deux jours de la fin du dépôt des dossiers de candidature pour les élections communales, trois candidatures sont enregistrées dans la commune de Toliara.

Coup de théâtre. Jean Rabehaja a finalement décidé de se porter candidat pour diriger la commune urbaine de Toliara. Il était déjà maire de Toliara entre 2014 et 2018. Ses ténors politiques avaient avancé la semaine dernière, à la veille de l'ancien délai de clôture de candidature, que l'ex-maire n'était pas « sûr» de vouloir reprendre son ancienne fonction, « pour diverses raisons ».

Par la suite, il a été élu député de la circonscription de Toliara I après son mandat à la tête de la commune urbaine de Toliara. Dernièrement, il a été troisième colistier de Tinoka Roberto Raharoarilala sur la liste Irmar (Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina) lors des dernières élections législatives. La liste l'a choisie par rapport au fait que l'ancien maire et parlementaire est soutenu par un nombre non négligeable d'habitants de Toliara. Il est considéré comme un maire qui a brillé de par ses réalisations dans la gestion et le développement de la ville.

Avant lui, Gaston Yves d'Or a déposé sa candidature lundi dernier en tant qu'indépendant. Âgé de 58 ans, il travaille à la commune urbaine de Toliara depuis 2003 et a déclaré avoir pris l'initiative de se porter candidat car il veut changer la face de la ville de Toliara.

Il est venu avec toute une équipe vêtue d'uniformes avec les inscriptions « Ento miakatra Toliara», «Faites avancer Toliara » en traduction libre.

Serge Vital, neveu de l'ancien premier ministre Camille Vital, a déposé ses dossiers hier. Il a déjà confirmé sa motivation depuis des semaines et se présente sous la houlette du parti «Hiaraka Isika ». Agé de 36 ans et militaire de formation, il souhaite incarner la jeunesse, et est à la tête de deux associations : « Espoirs sportifs de Toliara » en 2015 et « Union de la jeunesse Tuléaroise » en 2021. Très présent dans le domaine sportif à Toliara, il a été aperçu en train de soutenir des clubs ou de développer des projets sociaux dans la ville de Toliara.

De l'autre côté, le candidat de la plateforme Firaisankina pour Toliara est très attendu. Trois noms circulent dans la ville, autres que Tony Perkins, colistier de Siteny Randrianasoloniaiko aux dernières législatives. Ce candidat est prévu pour déposer ses dossiers ce jour. Un opérateur économique, originaire de Toliara, Limberaza, est également proposé pour le poste de maire de Toliara. Prévu comme le candidat proposé par le parti au pouvoir, il ne l'est pas finalement. Il se présentera peut-être en tant qu'indépendant.